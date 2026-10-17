Facundo Bernal, pemain Real Betis, menerima kartu merah pada menit ke-54 dalam laga melawan Barcelona, Sabtu hari ini di Stadion La Cartuja, dalam pekan kesembilan Liga Spanyol.

Pengusiran itu terjadi langsung setelah bintang Maroko, Abde Ezzalzouli, mencetak gol kedua Real Betis, di mana Yamal terpancing emosi terhadap beberapa pemain lawan, dan tampaknya menuntut agar pelanggaran untuk rekannya Fermin Lopez diakui sebelum gol Ezzalzouli.

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Bernal menanggapi luapan emosi dan dorongan fisik Yamal dengan sebuah sundulan ke arah wajah pemain Spanyol tersebut, sehingga wasit mengeluarkan kartu merah untuknya di tengah protes dari tuan rumah, sementara Yamal mendapat kartu kuning.

Sebelumnya, Yamal membawa tim tamu unggul pada menit ke-10, sebelum Diego Gomez menyamakan kedudukan pada menit ke-27, lalu Barcelona mencetak gol kedua dan ketiga melalui Rodri (41) dan Gabriel Jesus (51).

Pada menit ke-62, Eric Garcia menambah gol keempat untuk tim Catalan, kemudian Dani Olmo mencetak gol kelima pada menit ke-81.



