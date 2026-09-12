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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Gol di Setiap Laga, Watkins Berikan Ruben Neves Awal Luar Biasa Bersama Al Hilal

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
O. Watkins
R. Neves
Arab Saudi
Inggris
Portugal

Gelandang Portugal terus bersinar

Penyerang Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, memberikan awal yang istimewa bagi rekan setimnya, gelandang asal Portugal Ruben Neves, di musim ini.

Al Hilal bertandang ke markas Al Taawoun, hari Sabtu ini, di Stadion Al Taawoun yang berada di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Pada menit kesembilan pertandingan, penyerang Inggris Ollie Watkins membuka keunggulan bagi Al Hilal, setelah memanfaatkan umpan panjang dari gelandang Portugal Ruben Neves, lalu berhadapan satu lawan satu dengan kiper, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang dengan cerdik.

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Gol tersebut menjadi kontribusi kedelapan Ruben Neves bersama Al Hilal sejak awal musim ini, tepatnya di pertandingan kedelapan yang ia mainkan bersama tim di berbagai ajang, dengan rata-rata satu kontribusi di setiap pertandingan.

Gelandang Portugal itu mencetak 5 gol, 3 di antaranya di Liga Roshn, dan 2 di Piala Pelayan Dua Kota Suci, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak tim di musim ini sejauh ini, sementara ia juga menciptakan 3 gol lainnya.

Perlu diketahui bahwa Ruben Neves dianggap sebagai salah satu bintang utama Al Hilal sejak kepindahannya ke klub tersebut pada musim panas 2023, datang dari Wolverhampton, di mana ia telah tampil bersama tim dalam 142 pertandingan, mencetak 26 gol dan menciptakan 37 gol.

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