Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, kembali menarik perhatian selama latihan tim, setelah mencetak gol indah dengan tumit dalam momen luar biasa yang mengejutkan rekan-rekannya dan memancing tepuk tangan para penonton sesi latihan tersebut.

Yamal menerima bola di dalam kotak penalti, sebelum melewati kiper dan memutuskan menuntaskan serangan dengan cara yang tidak biasa, menendang bola dengan tumitnya secara sangat cemerlang, dalam sentuhan yang mencerminkan tingginya rasa percaya diri dan keterampilan yang dimiliki pemain tersebut.

Momen itu membuat kagum mereka yang hadir, setelah Yamal kembali mempersembahkan salah satu sentuhan teknisnya yang biasa ia tampilkan, menegaskan bahwa bakatnya tidak terbatas pada pertandingan resmi, tetapi juga muncul selama latihan.

Bintang muda Barcelona itu terus menyita perhatian berkat keterampilan dan imajinasinya yang luas, setelah ia mampu menciptakan momen-momen luar biasa bahkan dalam sesi latihan.