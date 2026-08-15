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imago-sport-1080560508.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Video: Gol dan Kartu Merah, Danilo Pereira Rusak Laga Pembuka Al-Ittihad dalam 6 Menit Petaka

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
D. Pereira
Arab Saudi
Portugal

Bek asal Portugal itu menunjukkan sisi negatifnya

Bek asal Portugal, Danilo Pereira, membuat timnya Al Ittihad terjebak dalam masalah setelah melakukan dua kesalahan fatal dalam 6 menit yang penuh bencana pada laga pembuka kompetisi Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad menjamu Al Khaleej pada hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

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Al Ittihad mengakhiri babak pertama dengan unggul atas Al Khaleej lewat satu gol tanpa balas, namun awal babak kedua berlangsung penuh bencana akibat kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan Danilo Pereira.

Awalnya terjadi pada menit ke-52, ketika Dominguez, pemain Al Khaleej, mencetak gol penyeimbang setelah menyongsong bola umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan kepala, setelah bek asal Portugal itu gagal menjaganya dengan baik.

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Pereira tidak berhenti sampai di situ, ia melakukan kesalahan fatal beberapa menit kemudian, setelah menendang bek Al Khaleej tanpa bola, sehingga wasit Majed Al Shamrani mengusirnya pada menit ke-58, setelah meninjau teknologi video.

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, terpaksa mengurangi kekuatan serangannya, guna menutupi kartu merah Danilo Pereira, dengan menurunkan bek Saudi Hassan Kadesh dengan mengorbankan sayap asal Prancis Moussa Diaby.

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