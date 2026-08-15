Bek asal Portugal, Danilo Pereira, membuat timnya Al Ittihad terjebak dalam masalah setelah melakukan dua kesalahan fatal dalam 6 menit yang penuh bencana pada laga pembuka kompetisi Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad menjamu Al Khaleej pada hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad mengakhiri babak pertama dengan unggul atas Al Khaleej lewat satu gol tanpa balas, namun awal babak kedua berlangsung penuh bencana akibat kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan Danilo Pereira.

Awalnya terjadi pada menit ke-52, ketika Dominguez, pemain Al Khaleej, mencetak gol penyeimbang setelah menyongsong bola umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan kepala, setelah bek asal Portugal itu gagal menjaganya dengan baik.

Pereira tidak berhenti sampai di situ, ia melakukan kesalahan fatal beberapa menit kemudian, setelah menendang bek Al Khaleej tanpa bola, sehingga wasit Majed Al Shamrani mengusirnya pada menit ke-58, setelah meninjau teknologi video.

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, terpaksa mengurangi kekuatan serangannya, guna menutupi kartu merah Danilo Pereira, dengan menurunkan bek Saudi Hassan Kadesh dengan mengorbankan sayap asal Prancis Moussa Diaby.