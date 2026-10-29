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Manchester City memastikan tempat di perempat-final Piala Carabao pada Rabu malam, tetapi laga di Stadion Etihad berlangsung penuh drama. Meski pertandingan di lapangan berjalan sengit, Erling Haaland tetap menjadi pusat perhatian walau tidak bermain semenit pun.

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Selebrasi Haaland yang viral mencuri perhatian

Upaya City menambah koleksi trofi Carabao Cup masih berlanjut, tetapi tim asuhan Enzo Maresca harus bekerja sangat keras untuk lolos. Salah satu pemain yang tidak tampil di lapangan adalah Haaland, yang diistirahatkan Maresca menjelang jadwal padat di kompetisi domestik. Penyerang andalan asal Norwegia itu menyaksikan seluruh pertandingan yang berakhir imbang 2-2 dari pinggir lapangan, sementara rekan-rekannya menghadapi tantangan berat. Keputusan taktis itu dimaksudkan agar sang striker tetap bugar untuk kembali menghadapi lawan yang sama di Premier League akhir pekan ini.

Meski tidak bermain, Haaland tetap ikut merayakan hasil pertandingan. Saat rekan-rekannya merayakan kemenangan yang diraih dengan susah payah, sang striker masuk ke lapangan dan menari secara spontan, menarik perhatian suporter dan kamera. Aksi santainya segera beredar di media sosial, menunjukkan bahwa penyerang itu tetap menjadi wajah klub bahkan ketika tidak mencetak gol. Rekaman “tarian Haaland” itu kemudian viral, dan para suporter menikmati kesempatan melihat sisi lain kepribadiannya pada malam yang penuh tekanan bagi klub.

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City selamat dari ancaman Brighton

Dalam laga sengit di Stadion Etihad, City harus menunjukkan kegigihan dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan Brighton yang tampil tangguh. Mateo Kovacic dan Vitor Reis menjadi pahlawan pada waktu normal lewat gol-gol yang menjaga peluang tuan rumah. Namun, pahlawan penentunya adalah kiper Geronimo Rulli, yang melakukan dua penyelamatan penting dalam adu penalti untuk menggagalkan Yasin Ayari dan Lewis Dunk. Rayan Cherki kemudian tetap tenang untuk menuntaskan penalti penentu, memastikan kemenangan 4-3 lewat adu penalti. Hasil itu menjaga peluang City untuk kembali tampil di Wembley pada musim ini.

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Pertandingan tersebut menjadi pengingat akan kualitas Brighton, yang memaksa raksasa Premier League itu berjuang hingga batas kemampuan mereka. Meski kalah, Brighton membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dalam pertandingan sistem gugur. Bagi City, keberhasilan lolos dengan susah payah itu menunjukkan kedalaman skuad dan mentalitas pemenang mereka, bahkan tanpa pencetak gol tersubur mereka di susunan pemain inti.

Pertandingan berikutnya MCI Premier League 11.00 BHA

Menatap perempat-final

Setelah memastikan tempat di babak berikutnya, City kini bisa mengalihkan perhatian kepada lawan selanjutnya di Carabao Cup. Hasil undian mempertemukan mereka dengan Bradford City, laga yang sangat diunggulkan untuk mereka menangi saat melanjutkan perburuan trofi. Namun, kesulitan yang mereka alami saat menghadapi Brighton menjadi peringatan tepat waktu bahwa tidak ada lawan yang boleh diremehkan dalam pertandingan sistem gugur.

Namun, fokus utama Maresca kini akan kembali ke Premier League, dengan pertemuan berikutnya melawan Brighton menanti pada Sabtu.