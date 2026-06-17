Tim nasional Portugal mengawali perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang yang mengecewakan para penggemarnya, melawan Republik Demokratik Kongo, dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari ini, pada putaran pertama Grup 11.

Timnas Portugal kehilangan dua poin berharga di awal perjalanannya di turnamen ini, sementara lawannya meraih satu poin berharga di grup yang juga dihuni oleh timnas Kolombia dan Uzbekistan, yang akan bertanding dini hari besok.

Timnas Portugal memulai pertandingan dengan kuat dan sepenuhnya menguasai bola, hingga João Neves berhasil mencetak gol melalui sundulan indah pada menit keenam.





Setelah itu, timnas Portugal terus menguasai bola, di tengah banyaknya umpan yang jauh dari area berbahaya berkat pertahanan ketat Republik Demokratik Kongo, yang mempertahankan gawang dengan jumlah pemain yang banyak.

Timnas Portugal tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap gawang tim Afrika tersebut, yang berhasil menyamakan kedudukan pada menit kelima tambahan waktu babak pertama, melalui sundulan indah dari Yohan Wissa.









Pada babak kedua, Portugal menekan dengan keras untuk mencetak gol kemenangan, yang justru memberi Republik Demokratik Kongo peluang untuk melancarkan serangan balik yang berbahaya.

Cristiano membuang peluang emas pada menit ke-68 ketika ia secara aneh mengarahkan umpan silang ke luar gawang.









Roberto Martínez, pelatih Portugal, mencoba mengubah keadaan melalui pergantian pemain dengan memasukkan Conceição, Nelson Semedo, Rafael Leão, dan Gonçalo Ramos, namun keadaan tetap tidak berubah.