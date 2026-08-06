Dalam momen kehadiran suporter yang megah dan belum pernah disaksikan Stadion Papara Park sebelumnya, klub Turki Trabzonspor membuka era baru dengan memperkenalkan ikon sepakbola Mesir Mohamed Salah sebagai pemain di jajaran timnya, di tengah kehadiran lebih dari 30 ribu penonton yang meneriakkan nama "Raja Mesir" pada malam yang disebut bersejarah.

Kapten timnas Mesir itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim bersama klub Turki tersebut hingga musim panas 2028, lalu tampil di atas lapangan mengenakan kostum nomor 10, didampingi presiden klub Ertugrul Dogan, dalam upacara perkenalan yang istimewa dan mencuri perhatian dunia olahraga internasional.

Begitu kaki Salah menginjak lapangan Papara Park, tribun langsung berubah menjadi lautan antusiasme, saat para suporter menyambutnya dengan badai sorak-sorai dan tepuk tangan.

Bintang Mesir itu membalas sambutan dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan, dengan langsung menuju tribun untuk berbagi kegembiraan bersama para pendukung klub, sebelum ia sendiri memimpin sorakan suporter dalam momen yang mengukuhkan hubungan istimewa yang telah terjalin antara kedua pihak.

Kata-kata dari hati

Dalam sambutan pertamanya kepada suporter Trabzon, presiden klub Ertugrul Dogan berkata dalam pernyataan kepada "Sporx": "Bintang dunia kami merupakan tambahan berkualitas bagi tim kami. Selamat datang untuknya di keluarga besar kami, dan saya berterima kasih kepada setiap dari kalian atas kehadiran bersejarah ini."

Di sisi lain, Mohamed Salah mengungkapkan keterkejutan dan kekagumannya atas apa yang ia saksikan, dengan mengatakan: "Selamat datang untuk semuanya. Andai saya bisa berbicara bahasa Turki untuk menggambarkan apa yang saya rasakan, tapi izinkan saya mengungkapkannya seperti ini."

Bintang Mesir itu menambahkan dengan nada yang menyentuh: "Apa yang saya lihat hari ini belum pernah saya saksikan sebelumnya seumur hidup saya. Cinta yang kalian tunjukkan kepada saya kemarin dan hari ini sungguh luar biasa. Terima kasih kepada kalian semua dari lubuk hati saya. Saya sangat bahagia berada di sini, dan tujuan saya jelas: menang. Saya sangat tidak sabar untuk memulai latihan dan menjalani pertandingan dengan kostum Trabzonspor."

Salah mengakhiri pernyataannya dengan kalimat yang merangkum besarnya kekaguman itu: "Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya", sebelum memberikan salam kepada para suporter klub, dalam sebuah pengumuman resmi tentang awal perjalanan yang darinya para penggemar Trabzonspor menantikan banyak hal.