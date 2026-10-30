Al-Shabab mengguncang tembok rival tradisionalnya, Al-Ahli, dan memberinya kekalahan terbesar sepanjang sejarah partisipasinya di ajang Liga Roshn Saudi.

Al-Shabab menang atas Al-Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Al-Ahli memulai pertandingan dengan buruk, ketika bek Rayan Hamed melakukan kesalahan saat gagal menguasai bola, lalu bola itu direbut darinya oleh penyerang Brasil Ricardo Matias, yang kemudian mencetak gol pertama Al-Shabab hanya setelah 66 detik berjalan.

Kiper Abdulrahman Al-Sanbi menambah penderitaan Al-Ahli, ketika ia mendapat kartu merah langsung pada menit ke-22, setelah menghalau bola penyerang Brasil Ricardo Matias dengan tangannya di luar area penalti.

Masalah terbesarnya adalah pelatih asal Belanda Marino Pusic tidak menempatkan kiper asal Senegal Edouard Mendy di bangku cadangan, sehingga ia terpaksa menurunkan kiper muda Abdullah Abdu, dengan mengorbankan bek Rayan Hamed.

Pada bola pertamanya, Abdu kemasukan gol kedua di gawang Al-Ahli, melalui winger Belgia Yannick Carrasco, yang melepaskan tendangan bebas, yang disebabkan oleh kiper yang diusir Abdulrahman Al-Sanbi, ke dalam gawang pada menit ke-26.

Ricardo Matias melanjutkan penampilan gemilangnya, saat ia mendapat tendangan penalti, yang darinya penyerang Kolombia Roger Martinez mencetak gol ketiga untuk Al-Shabab pada menit ke-37 jalannya pertandingan.

Firas Al-Buraikan mencetak satu-satunya gol Al-Ahli pada menit ke-40 jalannya pertandingan, setelah ia mengubah arah umpan silang datar ke dalam gawang.

Pusic berusaha memperbaiki keadaan di awal babak kedua dengan beberapa pergantian, yang paling menonjol adalah memasukkan bek Mohammed Sulaiman Bakr, guna menutup celah yang jelas di jantung pertahanan, tetapi ia justru menyebabkan dua tendangan penalti.

Dan hanya 3 menit setelah dimulainya babak kedua, Ricardo Matias mencetak gol keduanya dan gol keempat untuk Al-Shabab, setelah ia mengubah arah umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan kepala.

Pada menit ke-66, Carrasco menambah gol keduanya dan gol kelima untuk Al-Shabab, dari tendangan penalti yang didapat penyerang Kolombia Roger Martinez, setelah ia dijatuhkan oleh Mohammed Sulaiman Bakr.

Bakr kembali menjatuhkan Carrasco sendiri pada menit ke-82, sehingga Al-Shabab mendapat tendangan penalti, yang darinya winger Belgia itu mencetak gol keenam untuk tim ibu kota tersebut, menorehkan hat-trick bersejarah bagi dirinya.

Ini menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah Al-Ahli di Liga Roshn Saudi, melampaui kekalahan terbesarnya pada musim 2018-2019, ketika ia kalah dari Al-Ettifaq dengan skor 2-6, pada pekan keenam.

Kekalahan ini menghentikan poin Al-Ahli di angka 21, yang dikumpulkan dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, sehingga menempati peringkat keenam di klasemen Liga Saudi.

Sebaliknya, Al-Shabab menaikkan poinnya menjadi 14, yang membuatnya menempati peringkat kesepuluh di klasemen.