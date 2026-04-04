Video: Gawang kosong... Pemain Al-Hilal menyia-nyiakan peluang paling aneh musim ini

Pertandingan antara Al-Hilal dan Al-Taawoun, yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam ini dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, menyaksikan salah satu peluang terbuang paling aneh yang dilakukan oleh salah satu bintang "Raja Asia", sebuah momen yang mengejutkan para penonton dan kritikus.

Momen bencana ini terjadi setelah umpan silang akurat dari gelandang Al-Hilal asal Portugal, Ruben Neves, melalui tendangan bebas langsung, yang membuat bola masuk ke dalam kotak penalti Al-Taawoun.

Setelah kiper tim tamu keluar secara salah dan penilaian buruk dari para bek "Al-Sukari", Hassan Tambakti menemukan bola di depannya dengan gawang kosong, namun ia menendangnya secara mengejutkan melebar dari gawang, sehingga peluang pasti bagi tim pun terbuang percuma.

Baca juga.. Video: Bencana Al-Hilal mengejutkan Yassine Bounou saat melawan Al-Taawoun

Baca juga.. Kejutan mendadak.. Benzema menambah penderitaan Al-Hilal akibat wabah cedera

Baca juga.. Video.. Al-Ahli kembali bersinar dan menggeser Al-Hilal dari posisi kedua klasemen sementara

Kesempatan yang terbuang ini menimbulkan kekecewaan yang jelas pada sang pemain dan rekan-rekannya, serta kemarahan yang terlihat jelas di wajah pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, yang tampak tak percaya dengan apa yang terjadi.

Pada akhirnya, momen ini tetap menjadi salah satu momen paling aneh dalam pertandingan tersebut, yang membuktikan bahwa sepak bola tidak pernah lepas dari kejutan, terlepas dari seberapa besar potensi dan peluang yang dimiliki para pemain.