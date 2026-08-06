Gavi, pemain Barcelona, menepati janjinya usai Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Spanyol naik ke singgasana sepakbola dunia untuk kali kedua dalam sejarahnya, setelah meraih kemenangan dramatis dan berharga atas Argentina dengan skor 1-0, di final Piala Dunia 2026, usai laga maraton yang berlanjut hingga babak tambahan di Stadion "New York New Jersey".

Gelandang Barcelona itu berjanji akan mengecat rambutnya dengan warna merah muda jika mereka memenangkan gelar, dan ia pun benar-benar pergi ke penata rambut untuk mengubah penampilannya.

Gavi membagikan hal ini sendiri di akun Instagram-nya, disertai dua foto hasil perubahan penampilannya yang berani.

"Pria yang menepati kata-katanya", demikian tulis Gavi sebagai keterangan atas dua foto yang menampilkan warna rambut barunya, tepatnya warna merah muda terang.









Selain unggahan Gavi, penata rambutnya turut membagikan detail perubahan warna rambut gelandang Barcelona tersebut.

Pemain itu tak ragu mencukur kepalanya sebelum mencerahkan dan mengecat rambutnya dengan warna merah muda. Lamine Yamal pun langsung mengomentari unggahan Gavi dengan emoji tertawa sambil menangis.

Gavi masih memiliki beberapa hari libur sebelum bergabung kembali dengan Barcelona. Pemain asal Andalusia itu, bersama rekan-rekannya di timnas, dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan pada 12 Agustus untuk memulai latihan persiapan menghadapi musim baru. Gavi akan tiba langsung setelah keikutsertaannya di Piala Dunia, tampil memukau dengan penampilan baru yang berani, di musim yang ia harapkan bisa melanjutkan kegemilangannya bersama Barca.







