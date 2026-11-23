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Gary Neville tak kuasa menahan kekesalannya dalam siaran langsung saat menyaksikan mantan klubnya, Manchester United, tumbang 4-0 dari Liverpool di Anfield. Mantan bek sayap legendaris itu membuat sesama pengamat tertegun ketika dua kali menampar wajahnya sendiri untuk menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap penampilan lini belakang United.

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Kartu merah dan rapuhnya pertahanan picu luapan emosi di studio

Masa kepelatihan Mauricio Pochettino di Manchester United mendapat pukulan telak ketika Liverpool tampil dominan di Anfield. Rencana tim tamu berantakan sebelum laga berjalan 10 menit setelah Leny Yoro diusir karena menarik jatuh Alexander Isak seusai Matthijs de Ligt kehilangan posisi.

Lini belakang yang menurunkan Yoro, De Ligt, dan Lisandro Martinez sejak awal kesulitan menghadapi serangan tanpa henti. Masuknya Harry Maguire pun gagal membendung gempuran Liverpool, yang mengekspos pertahanan United setelah sektor itu kembali diabaikan sepanjang musim panas.

Menyaksikan pertandingan dari studio Sky Sports, Neville meluapkan kekesalannya saat mengulas laga seusai pertandingan. Aksinya yang tak biasa membuat Jamie Carragher tertawa dan mengundang reaksi geli dari para pengisi acara.

Tonton cuplikannya

Saat mengulas kekalahan itu di Sky Sports, mantan kapten United tersebut menyoroti bahasa tubuh para bek yang dinilainya buruk. Ia menyebut lini belakang United tidak pernah terlihat waspada selama pertandingan.

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"Saya tidak pernah melihat seorang pun dari mereka bersiap siaga, waspada, seolah ada sesuatu yang tertanam di sini (menunjuk kepalanya)," kata Neville. "Saya tidak pernah melihat seorang pun dari mereka terlihat seperti itu. Mereka justru terlihat seperti ini…"

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Neville lalu menatap kosong selama beberapa detik. Ia kemudian menampar wajahnya sendiri dua kali sambil berkata "bangun" setiap kali menampar, sebelum menutupnya dengan: "Kalian bermain untuk Man Utd!"

Krisis pertahanan membuat Pochettino terjerat ancaman degradasi

Kekalahan itu membuat United berada di zona degradasi dengan hanya satu kemenangan dari 11 pertandingan Liga Primer. Mereka juga kebobolan lebih banyak gol daripada tim mana pun di lima liga top Eropa.

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Neville secara khusus mengkritik keputusan Pochettino menurunkan De Ligt sejak awal setelah sang pemain absen selama setahun akibat cedera. Namun, Neville mengakui betapa sulitnya kembali bermain setelah menepi selama setahun.

"Saya sangat bersimpati kepadanya," tambah Neville. "Rasanya seperti bermain sepakbola setelah minum enam pint bir. Rasanya aneh. Saya sangat bersimpati kepadanya, penampilannya mengkhawatirkan untuk disaksikan."

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Pochettino harus segera membenahi pertahanan

Pochettino harus segera berjuang mengangkat United keluar dari zona degradasi dan menambah raihan yang baru satu kemenangan dari 11 laga liga. Membenahi pertahanan yang paling banyak kebobolan di lima liga top Eropa akan menjadi prioritas utamanya. Menjaga kebugaran De Ligt dengan cermat setelah absen setahun juga akan sangat penting. Tanpa perbaikan cepat di lini belakang, United berisiko semakin terpuruk dalam persaingan menghindari degradasi.