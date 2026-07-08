Video: "FIFA Zapata"... Sawiris menuduh FIFA merugikan Mesir dalam laga melawan Argentina

Media sosial ramai setelah pertandingan antara Mesir dan Argentina di Piala Dunia 2026, namun komentar yang paling mencuri perhatian datang dari pengusaha Naguib Sawiris, yang tidak hanya menunjukkan kemarahan, tetapi juga mengubahnya menjadi sindiran pedas yang ditujukan langsung kepada wasit dan FIFA.

Saat peluit akhir dibunyikan dalam pertandingan antara tim Firaun dan Tango yang dimenangkan oleh rekan-rekan Lionel Messi (3-2), gelombang kemarahan meledak, karena penampilan wasit Prancis François Letexier memicu kontroversi luas, setelah ia mengabaikan serangkaian tekel keras terhadap para pemain timnas Mesir, yang dianggap oleh penonton Arab sebagai keberpihakan yang jelas terhadap tim Tango.

Naguib Sawiris pun ikut bersuara dengan gayanya yang khas. Ia membagikan ulang video yang merangkum aksi-aksi kasar Argentina yang lolos tanpa hukuman, dan berkomentar dengan nada sinis: “Bukti-bukti kelucuan dalam bentuk suara dan gambar… Viva Zapata.”

Semboyan “FIFA Zapata” bukanlah sembarangan; ini adalah seruan revolusioner Meksiko yang berarti “Hidup Zapata”, merujuk pada pemberontak Emiliano Zapata yang memimpin para petani antara tahun 1910 dan 1920 untuk menuntut keadilan dan pembagian tanah.

Sawiris meminjam slogan ini di sini untuk secara implisit menyatakan: Apa yang terjadi di lapangan membutuhkan revolusi terhadap ketidakadilan wasit dan peraturan FIFA.

Tidak berhenti sampai di situ, Sawiris juga mengutip pernyataan Paul Scholes, legenda Manchester United, yang menggambarkan kejadian tersebut sebagai pencurian yang jelas. Ia pun menulis mendukung: “Kamu menggunakan deskripsi yang paling halus saat mengatakan: ‘Kami telah dicuri’.”

Dengan demikian, Sawiris mengubah kekecewaannya menjadi pesan sarkastis kepada FIFA, bahwa sepak bola bukanlah arena untuk lelucon, dan para penggemar tidak akan tinggal diam ketika merasa bahwa timbangan keadilan telah miring.