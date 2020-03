VIDEO FIFA: Panduan Dari Arsene Wenger, Mauricio Pochettino & Jose Mourinho Tangkal Virus Corona

Deretan manajer top sepakbola, Arsene Wenger, Mauricio Pochettino dan Jose Mourinho, hadir dalam sebuah video FIFA untuk memandu bagaimana memerangi virus corona.

FIFA dan otoritas pemerintah di seluruh dunia tengah berjuang secara serius dalam menghentikan penyebaran wabah COVID-19.

Virus ini telah merusak sendi-sendi kehidupan, memangsa banyak korban dan telah merenggut ribuan nyawa. Imbasnya, kompetisi sepakbola juga menjadi kacau.

Dalam sebuah video yang dikeluarkan FIFA, yang juga menampilkan presiden Gianni Infantino, tiga manajer top di atas memberikan panduan dalam mengantisipasi virus corona.

Berikut transkrip video tersebut.

