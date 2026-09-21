Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol merilis rekaman suara dari dua insiden yang melibatkan intervensi wasit video (VAR) dalam laga derби Madrid.

Atletico Madrid meraih kemenangan atas tamunya Real Madrid dengan skor 2-1 dalam laga yang diwarnai kontroversi wasit besar, dan memicu reaksi kemarahan di kubu Los Blancos.

Federasi merilis percakapan terkait insiden pertama, yakni pembatalan kartu kuning yang diberikan kepada Bellingham dan memberikannya kepada Cuti Romero atas pelanggaran berbahayanya, serta insiden kedua yaitu pengusiran Huijsen karena melakukan pelanggaran fatal terhadap Giuliano Simeone setelah peninjauan detail penting dalam permainan.

Tidak ada rekaman suara yang dirilis terkait pelanggaran Kang-in Lee terhadap Valverde, yang mungkin merupakan insiden paling kontroversial dari semuanya, karena bahkan tidak berujung pada peringatan, mengingat tidak adanya intervensi dari wasit video.

Pengusiran Huijsen menimbulkan sejumlah kontroversi, terutama karena wasit Miguel Angel Ortiz Arias sempat memberikan penalti dan mengacungkan kartu kuning kepada bek Real Madrid, sebelum kemudian menerima peringatan dari ruang teknologi VAR, kali ini dari wasit Daniel Trujillo.

Wasit video berkata: "Miguel, aku merekomendasikan peninjauan tayangan untuk menilai kemungkinan pengusiran Huijsen, karena ia menahan lawan tanpa peluang apa pun untuk merebut bola."

Sementara wasit menuju layar, terdengar suaranya berbicara kepada pemain cadangan Real Madrid: "Kalian boleh duduk," dan ketika tiba, ia berkata: "Aku sekarang berada di depan layar."

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Kemudian dari ruang teknologi VAR mereka menjelaskan kepadanya: "Baik, aku mengamati bahwa pemain Real Madrid menahan lawan tanpa peluang apa pun untuk merebut bola dalam sebuah peluang mencetak gol yang jelas."

Wasit menjawab: "Baik, bisakah kau tunjukkan padaku tayangan lebar? Aku ingin melihat di mana posisi penjaga gawang."

Dari ruang teknologi VAR, ditampilkan kepadanya rekaman kamera offside, dan kemudian Miguel Angel Ortiz Arias menyimpulkan: "Baik, aku paham bahwa penjaga gawang tidak bisa menjangkau bola. Ia sudah menguasainya, baik, penjaga gawang tidak berada dalam jangkauan permainan. Tidak ada perebutan bola sama sekali. Aku akan mengubah kartu kuning menjadi merah dan mengesahkan penalti."

Segera setelah peninjauan selesai, Dean Huijsen diusir, sehingga Real Madrid menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain.

Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol akan menganalisis tayangan-tayangan tersebut besok Senin, dan akan menerima tayangan yang dipilih oleh sistem kecerdasan buatan milik LaLiga untuk dimasukkan dalam peninjauan hari Selasa.









Salah satu momen kontroversial dalam laga derби itu adalah pelanggaran Cuti Romero terhadap Bellingham. Pada awalnya, Ortiz Arias memberikan pelanggaran terhadap gelandang Real Madrid dan mengacungkan kartu kuning kepadanya.

Oleh karena itu, tujuan peninjauan teknologi VAR bukanlah untuk memeriksa kartu merah, meski terdapat pelanggaran sembrono dan protes Real Madrid, melainkan karena adanya kasus kesalahan identifikasi pemain.

Wasit teknologi VAR memulai pembicaraannya dengan berkata: "Miguel, aku merekomendasikan peninjauan tayangan untuk menilai kemungkinan adanya kesalahan identifikasi pemain." Ia menambahkan: "Aku melihat bahwa pemain Atletico Madrid-lah yang menginjak pemain Real Madrid, dan pemain Real Madrid-lah yang menyentuh bola."

Setelah meninjau tayangan, Ortiz Arias mengambil keputusannya dengan berkata: "Baik, aku akan membatalkan kartu kuning untuk pemain Real Madrid, dan aku akan mengacungkan kartu kuning kepada pemain Atletico. Apakah ini jelas?"



