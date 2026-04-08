Asosiasi Sepak Bola Mesir telah menyelesaikan kontroversi seputar klaim Al Ahly atas tendangan penalti dalam pertandingan melawan Ceramica Cleopatra, yang berlangsung kemarin Selasa, di Liga Utama.

Al-Ahly telah mengirimkan surat protes kepada Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFF) terhadap wasit Mahmoud Wafa, yang memimpin pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Pada masa injury time, terjadi sentuhan tangan oleh seorang pemain Ceramica Cleopatra, namun wasit menegaskan tidak ada penalti dan tetap pada keputusannya setelah meninjau tayangan ulang video, yang memicu kemarahan besar di pihak Al Ahly. Para pemain, staf teknis, dan anggota dewan direksi Al Ahly, Sayed Abdel Hafiz, protes terhadap wasit setelah peluit akhir dibunyikan.

Komite Wasit Federasi Sepak Bola Mesir (EFF) telah mempublikasikan sebuah video, melalui akun resmi federasi di media sosial, yang berisi analisis mengenai insiden sentuhan tangan tersebut.

Komite tersebut menjelaskan bahwa "dari analisis tersebut terlihat bahwa wasit berada di posisi yang baik dan memiliki pandangan yang jelas di dalam area penalti, serta memutuskan bahwa insiden tersebut tidak termasuk handball."

Komite tersebut menambahkan: "Selain itu, wasit video asisten (VAR) melakukan tinjauan menggunakan sudut kamera yang berbeda dan kecepatan putar ulang yang bervariasi, di mana terlihat bahwa tangan pemain bertahan berada dalam posisi alami saat bola menyentuh lengan tanpa menyebabkan tubuh membesar secara tidak wajar. Selain itu, terlihat bahwa gerakan lengan pemain tersebut merupakan upaya untuk menghindari kontak dengan bola, dan bahwa lintasan bola mengarah ke lengan."

Lanjutnya: "Sudut kamera offside dari sisi kanan memungkinkan interpretasi gerakan yang dilakukan pemain bertahan, dan adegan tersebut dapat diamati dengan kecepatan yang sesuai sambil menggunakan laporan dan analisis langkah demi langkah hingga saat bola menyentuh tangan."

Komite mengutip kasus wasit yang terjadi dalam pertandingan Prancis melawan Kolombia, dalam kompetisi sepak bola wanita di Olimpiade Paris 2024, untuk membuktikan bahwa Al-Ahly tidak berhak mendapatkan tendangan penalti.

Komite tersebut menambahkan: "Dengan merujuk pada materi pendidikan yang diterbitkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kita menemukan contoh ilustratif untuk menjelaskan sentuhan tangan, di mana setelah tendangan dieksekusi dan bola melaju sejauh sekitar 25 meter, bola menyentuh lengan pemain bertahan yang sedang berusaha menghindari bola menyentuh lengannya."

Dia menyimpulkan: "Di antara pertimbangan Asosiasi Sepak Bola Liga, diperhitungkan bahwa pemain berusaha menghindari bola menyentuh lengannya, dan berdasarkan hal tersebut, Komite Wasit memutuskan bahwa situasi ini tidak dianggap sebagai sentuhan tangan yang memerlukan hukuman."

