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Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Video: Ez Abde pimpin Betis lewati Real Madrid di klasemen LaLiga

Real Betis vs Osasuna
Real Betis
Osasuna
LaLiga
Real Betis vs FC Porto
FC Porto
Champions League
A. Ezzalzouli
Spanyol
Portugal
Maroko

Tim Andalusia itu melumat tamu-tamunya

Pemain Maroko Abde Ezzalzouli mencetak satu gol dalam kemenangan Real Betis atas tamunya Osasuna (5-2), Minggu hari ini, di Stadion La Cartuja, Sevilla, pada pekan kedelapan LaLiga.

Dengan kemenangan ini, Betis naik ke peringkat ketiga klasemen dengan 19 poin, melewati Real Madrid yang mengoleksi 18 poin dan turun ke posisi keempat.

Ezzalzouli mencetak gol kedua Betis pada menit ke-31, setelah menerima umpan terobosan dari Juan "Cucho" Hernandez, lalu berhadapan satu lawan satu dengan kiper Aitor Fernandez dan melepaskan tembakan sempurna ke dalam gawang.

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Ezzalzouli tampil sebagai pemain inti bersama tim besutan Manuel Pellegrini, dan bertahan di lapangan hingga menit ke-90+2, ketika ia keluar digantikan pemain muda Jose Antonio Morante, yang mencetak gol kelima pada menit ke-90+6, setelah umpan dari Hector Bellerin.

Isco membuka keunggulan Betis melalui tendangan penalti pada menit ke-10, lalu Ezzalzouli mencetak golnya pada menit ke-31. Pada awal babak kedua, tim Andalusia itu menambah gol ketiga yang lahir dari gol bunuh diri Ante Budimir, striker tim tamu.

Osasuna membalas dengan dua gol dalam waktu beberapa menit saja, di mana Budimir mencetak gol pertama, lalu Raul Garcia menambah gol kedua sehingga skor menjadi 3-2.

Namun Isco kembali membuat jarak menjadi dua gol dengan mencetak gol keempat pada menit ke-67, sebelum Morante menutup pesta lima gol itu pada masa tambahan waktu.


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