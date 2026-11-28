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Laporan televisi mengungkap niat suporter Al-Ahli untuk mengundurkan diri karena kemarahan mereka atas bertahannya pelatih asal Belanda Marino Pusic di posisinya sebagai pemimpin tim kepelatihan tim utama.

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Al-Ahli menjamu Al-Taawoun pada Sabtu ini di Stadion Al-Inma, Jeddah , dalam laga penutup pekan ke-13 Roshn Saudi League.

Di sela-sela pertandingan, Mohammed Al-Hashem, reporter saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi, mengungkapkan adanya kekecewaan mendalam dari suporter Al-Ahli karena Pusic tak kunjung dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama.

Al-Hashem mengatakan bahwa kekecewaan tersebut tecermin dari sangat minimnya kehadiran suporter Al-Ahli di Stadion Al-Inma saat laga melawan Al-Taawoun, berbeda dari biasanya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Reporter saluran "Thmanyah" itu menambahkan bahwa asosiasi suporter Al-Ahli berniat mengundurkan diri dari tugas memimpin dukungan bagi tim dalam waktu dekat, sebagai langkah eskalasi untuk menunjukkan kemarahan atas bertahannya sang pelatih asal Belanda.

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Hal ini terjadi di saat suporter Al-Ahli melampiaskan kemarahan mereka kepada pelatih asal Belanda tersebut akibat menurunnya hasil tim dalam beberapa waktu terakhir.

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Suporter Al-Ahli sebelumnya telah meluncurkan kampanye besar di media sosial bertajuk "Kepergian Pusic Tuntutan Kami" untuk mendesak pemecatan pelatih asal Belanda itu dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim, di tengah rentetan hasil negatif yang tengah dialami tim.

Kampanye tersebut semakin gencar setelah Al-Ahli menelan kekalahan telak 1-6 dari Al-Shabab pada pekan ke-12 Roshn Saudi League.

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Namun, kritik sempat mereda setelah Al-Ahli menang 3-1 atas tamunya, Al-Nassr, pada Jumat lalu di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Roshn Saudi League.

Akan tetapi, kemarahan kembali memuncak belakangan ini setelah Al-Ahli secara mengejutkan kalah 2-3 dari klub Qatar Al-Shamal pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Sejumlah laporan sebelumnya menyebut manajemen Al-Ahli ingin memecat Pusic sebelum laga klasik melawan Al-Nassr, tetapi krisis keuangan yang tengah dialami klub dan besarnya klausul penalti dalam kontrak pelatih asal Belanda itu menghalangi langkah tersebut.

Pusic menduduki kursi pelatih kepala Al-Ahli pada Agustus lalu, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle yang pergi secara mendadak untuk menangani Newcastle United.

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Sejak menangani tim asal Jeddah tersebut, Pusic telah menjalani 18 pertandingan dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan.

Al-Ahli kini menempati peringkat kelima klasemen Liga Saudi dengan koleksi 24 poin, hasil dari delapan kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal enam poin penuh dari Al-Hilal yang duduk di puncak klasemen.

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Di luar Roshn Saudi League, Al-Ahli menempati peringkat ketujuh Zona Barat Liga Champions Asia Elite dengan koleksi delapan poin, hasil dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sementara di Piala Raja Saudi, Al-Ahli berhasil melewati babak 32 besar usai menang 2-1 atas Al-Anwar, dan bersiap menghadapi Al-Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, dalam babak 16 besar.