Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, menegaskan bahwa dirinya menganggap diri sebagai juara Afrika meski kalah di final Piala Afrika 2025 dari Senegal. Pada saat yang sama, ia mengenang kembali salah satu memori paling berkesan bersama Maroko sebagai pemain, ketika berhadapan dengan Aljazair di perempat final edisi 2004.

Regragui, dalam kemunculannya di "Podcast Magharib" melalui platform "Atheer", mengatakan bahwa timnas Maroko telah melakukan segala yang mungkin demi meraih gelar benua tersebut. Ia menilai bahwa peluang mendapatkan penalti pada menit-menit terakhir final menjadi bukti bahwa timnya sangat dekat untuk meraih titel.

Ia menjelaskan: "Bagi saya sebagai pelatih, kami melakukan segalanya untuk memenangi gelar," seraya menambahkan, "Bagi saya, saya adalah juara Afrika, suka atau tidak," sebagai isyarat atas keyakinannya bahwa apa yang ditampilkan timnas Maroko selama turnamen sudah cukup untuk layak menjadi juara.

Krisis final Afrika

Maroko kalah dari Senegal dengan skor 1-0 di final Piala Afrika 2025 yang digelar di tanah Maroko, sebelum krisis meningkat usai pertandingan akibat protes para pemain timnas Senegal atas keputusan pemberian penalti untuk Maroko, yang kemudian diikuti dengan meninggalkannya mereka lapangan pertandingan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Konfederasi Sepak Bola Afrika mengeluarkan keputusan yang menganggap Senegal mengundurkan diri dari pertandingan dan memberikan gelar kepada Maroko. Keputusan itu ditolak oleh pihak Senegal, yang karenanya membawa perkara tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk mengajukan banding, sehingga identitas juara edisi ini masih menjadi sengketa hukum di luar lapangan.

Regragui mengomentari krisis tersebut dengan menegaskan bahwa ia lebih memilih menunggu hasil dari proses hukum, namun ia tetap berpegang pada penilaian teknisnya terhadap penampilan timnas Maroko di turnamen tersebut.

Ia berkata: "Bagi kami, kami menampilkan turnamen yang hebat, kami termasuk di antara tim-tim terbaik atau yang terbaik dan kami menampilkan pertandingan-pertandingan besar, dan untuk final kami akan menunggu apa yang akan dikatakan Pengadilan Arbitrase Olahraga."

Ia menambahkan: "Kami mampu menang sebagaimana lawan juga mampu melakukannya. Bagi saya, kami sudah sampai di menit ke-90 dan mendapatkan penalti. Seandainya Brahim Diaz mencetak gol itu, kami akan menjadi juara. Bagi saya, saya adalah juara Afrika."

Pertandingan yang masih membekas di ingatan Regragui

Jauh dari kontroversi yang menyelimuti final 2025, Regragui mengembalikan ingatannya ke edisi Piala Afrika 2004, yang menyaksikan salah satu laga paling berkesan dengan kostum timnas Maroko, ketika bertemu Aljazair di perempat final.

Regragui mengatakan bahwa pertandingan Maroko melawan Aljazair, Mesir, dan Tunisia selalu memiliki karakter tersendiri, seraya menekankan pada saat yang sama pentingnya menjaga persaingan tetap dalam bingkai sportivitas.

Ia menjelaskan: "Ketika kamu bermain melawan Aljazair, Mesir, atau Tunisia, kamu memainkan derbi dan tidak ingin kalah, tetapi persaingannya selalu berlangsung dengan semangat sportivitas."

Ia menambahkan: "Bagi saya, pertandingan melawan Aljazair di Piala Afrika 2004 tetap abadi. Laga itu berlangsung di perempat final dengan skenario yang menegangkan; Aljazair mencetak gol pada menit ke-82 lalu gol penyeimbang datang pada napas-napas terakhir."

Regragui merupakan bagian dari timnas Maroko yang mencapai final edisi 2004 di Tunisia, sebelum kalah dari tuan rumah, sehingga turnamen tersebut tetap menjadi salah satu momen paling menonjol dalam kariernya sebagai pemain, sebelum ia kembali bertahun-tahun kemudian untuk memimpin Maroko dari kursi pelatih kepala.