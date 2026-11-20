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Timnas Maroko U-17 tidak butuh waktu lama untuk unjuk kekuatan di Piala Dunia U-17. Pada penampilan perdananya di turnamen yang digelar di Qatar, Maroko memamerkan permainan menyerang yang luar biasa dan menggilas Fiji enam gol tanpa balas. Ini pesan yang jelas dan tegas bagi semua pesaing, terutama Spanyol dan China.

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Maroko berhadapan dengan Fiji pada hari ini, Jumat, dalam laga matchday pertama Grup H, yang juga dihuni Spanyol dan China. Sejak awal, grup ini disebut-sebut sebagai salah satu grup terkuat di turnamen.

Sejak menit-menit awal, Maroko menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya dan tidak memberi lawan asal Oseania itu kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Maroko membuka keunggulan sejak dini dan mengubah laga menjadi pesta gol.

Enam gol Maroko dicetak oleh Ismail El Aoud pada menit ketiga dan Ibrahim El Rabbaj pada menit kelima, sehingga Maroko dengan cepat menguasai keadaan. Imran Talai kemudian menambah gol ketiga pada menit ke-42, lalu Ziyad Baha melanjutkan performa gemilang dengan mencetak dua gol pada menit ke-49 dan ke-55. Rami Lakmani menutup pesta gol lewat gol keenam pada menit ke-85.

Dengan kemenangan besar ini, Maroko mengoleksi tiga poin dan memuncaki Grup H, unggul selisih gol atas Spanyol, sementara Fiji tertahan di peringkat keempat tanpa poin. Ini menjadi awal yang sempurna yang mencerminkan ambisi besar Maroko di turnamen ini.

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Namun, Maroko tidak sendirian di puncak. Pada laga lain di grup yang sama, Spanyol juga meraih kemenangan besar atas China dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang menegaskan bahwa persaingan memperebutkan puncak klasemen akan berlangsung panas hingga matchday terakhir.

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Spanyol unggul lewat penalti Baskir pada menit ke-40, lalu Tounkara menambah gol kedua pada menit 45+2. Emeka kemudian tampil bersinar dengan mencetak dua gol pada menit ke-73 dan ke-79, sebelum Trujillano menutup gol-gol Spanyol pada menit ke-85. Laga pun berakhir dengan kemenangan Spanyol lima gol tanpa balas.

Dengan hasil ini, persaingan di Grup H kian memanas. Maroko memimpin klasemen dengan keunggulan hanya satu gol atas Spanyol, sementara China akan berusaha menebus kekalahan telak mereka di laga berikutnya. Adapun tugas Fiji kini menjadi sangat berat setelah awal yang buruk ini.

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Duel Maroko kontra Spanyol berikutnya tampaknya akan menjadi final dini dalam perebutan puncak grup. Kedua tim telah menunjukkan kualitas mereka dengan meyakinkan di matchday pertama, memperlihatkan daya gedor yang tinggi serta kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi.

Maroko sendiri telah mengirim pesan kuat bahwa mereka datang ke Qatar bukan sekadar untuk berpartisipasi, melainkan untuk bersaing merebut gelar juara dan melangkah jauh di turnamen ini, dengan bermodalkan generasi menjanjikan yang memiliki bakat, kepercayaan diri, dan semangat juang.

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Usai kemenangan telak ini, Maroko akan menjalani laga-laga berikutnya dengan moral yang sangat tinggi dan kepercayaan diri yang lebih besar untuk lolos dari fase grup serta terus mengukir sejarah di Piala Dunia U-17. Semua itu dibarengi harapan besar dari para pendukung Maroko, yang menantikan banyak hal dari generasi ini di masa depan.