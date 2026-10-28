Bayern Munich menghancurkan tamunya, Magdeburg, dengan skor besar 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini di Stadion Allianz Arena, dalam lanjutan babak kedua ajang Piala Jerman.

Bayern memulai pertandingan dengan kuat dan membuka keunggulan sejak dini melalui bintangnya, Michael Olise, pada menit ke-10 setelah umpan dari Ismael Saibari.

Keunggulan itu tak bertahan lama, karena Magdeburg berhasil menyamakan kedudukan dengan cepat melalui pemainnya, Mateusz Jukowski, pada menit ke-15 setelah umpan dari Filip Chavez.

Namun balasan Bayern datang dengan cepat. Pada menit ke-21, Ismael Saibari kembali membawa Bayern unggul usai assist dari Olise, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tuan rumah.

Pada babak kedua, Bayern melanjutkan dominasi penuhnya. Pada menit ke-51, Michael Olise memperbesar keunggulan dengan gol ketiga lewat tendangan penalti, sebelum Alphonso Davies menambah gol keempat pada menit ke-70 setelah umpan dari Lennart Karl.

Pesta gol dilengkapi oleh bek Nathanael Brown dengan gol kelima pada menit ke-73 setelah assist dari Davies.

Pesta itu ditutup oleh pemain pengganti David Santos dengan gol keenam pada menit ketiga masa tambahan waktu (90+3'), setelah umpan matang dari Josip Stanisic, menorehkan gol terindah di malam itu dan mengubah kemenangan besar menjadi hasil enam gol yang bersejarah di Allianz Arena.









Dengan kemenangan telak ini, Bayern Munich memastikan tempatnya secara meyakinkan di babak berikutnya Piala Jerman, menegaskan kesiapannya untuk bersaing meraih semua gelar musim ini.