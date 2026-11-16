Video: Empat Jari dan Komentar Misterius, Ronaldo Picu Kontroversi Usai Kekalahan Telak Portugal

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Cristiano Ronaldo, mantan kapten timnas Portugal, memicu kontroversi setelah negaranya menelan kekalahan telak 4-1 dari Denmark di kandang sendiri dalam ajang UEFA Nations League.

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Ronaldo mengunggah sebuah video di akun Instagram miliknya, yang memperlihatkan dirinya mengacungkan empat jari, disertai keterangan: "Sudah menemukan solusinya?" Unggahan itu memunculkan pertanyaan soal pesan yang ingin ia sampaikan, serta apakah video tersebut merupakan tanggapan tidak langsung atas peristiwa terkini yang menandai berakhirnya kiprahnya di level internasional.

Unggahan Ronaldo di akun pribadinya itu muncul hanya beberapa hari setelah ia mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Sebelumnya, ia sempat berselisih dengan pelatih Jorge Jesus, yang turut membuat hubungan kedua pihak menemui jalan buntu. Perjalanan sang bintang Portugal bersama timnas negaranya pun berakhir setelah karier bersejarah yang membentang lebih dari dua dekade.

Isyarat empat jari itu semakin memperuncing kontroversi, terutama karena muncul setelah kekalahan telak Portugal dari Denmark dalam laga yang digelar Sabtu lalu. Pertandingan tersebut merupakan yang pertama bagi timnas sejak Ronaldo mengumumkan pensiun dari level internasional, sehingga waktu unggahan video itu memicu pertanyaan mengenai kaitannya dengan hasil buruk tersebut.

Kekalahan dari Denmark bukan sekadar hasil buruk biasa bagi timnas Portugal. Laga itu berlangsung pada malam yang diwarnai penghormatan untuk Ronaldo, setelah para pemain timnas mengenakan kaus bertuliskan nama dan nomor 7 miliknya sebelum kick-off. Para suporter juga menyampaikan salam penghormatan kepada mantan kapten mereka, sebelum malam itu berubah menjadi malam yang pahit setelah gawang Portugal kebobolan empat gol.

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Hasil tersebut kembali membuka perdebatan soal absennya Ronaldo dan pengaruhnya terhadap timnas Portugal , terlebih laga itu digelar setelah periode ketegangan antara dirinya dan Jesus, yang mengambil alih kursi pelatih Portugal usai sempat bekerja sama dengan sang bintang veteran di klub Arab Saudi, Al Nassr, sebelum perselisihan keduanya memanas pada masa-masa terakhir sang pemain bersama timnas.

Komentar Jesus usai kekalahan itu semakin memperuncing perdebatan. Saat ditanya apakah timnas merindukan kehadiran Ronaldo, pelatih asal Portugal itu menjawab dengan cara yang menarik perhatian. Ia balik bertanya apa yang bisa dirindukan ketika sang pemain tidak lagi berada di timnas dan sudah memutuskan untuk pergi, sebuah sikap yang kembali menyoroti hubungan di antara keduanya.

Kini pertanyaannya, apakah isyarat empat jari dan komentar misterius Ronaldo itu memiliki makna yang berkaitan dengan kekalahan dari Denmark, atau sekadar video yang diunggah sang bintang Portugal tanpa kaitan langsung dengan apa yang menimpa timnas negaranya. Terlebih, Ronaldo tidak menjelaskan maksud video tersebut ataupun menyampaikan pesan tegas kepada pihak mana pun.