Real Madrid duduk di puncak klasemen Liga Spanyol, setelah kemenangan mudah atas tamunya, Malaga, dengan skor telak 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu ini, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam ajang La Liga.

Bellingham mencetak gol pertama Real Madrid pada menit ke-19, setelah aksi individu yang istimewa untuk menembus pertahanan Malaga, dan melepaskan tembakan indah ke gawang.

Para pemain Malaga memprotes, menuntut pelanggaran atas Bellingham, di awal aksi tersebut, namun wasit memastikan gol tetap disahkan.

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Dan pada menit ke-26 Bellingham berkontribusi dalam gol baru, di mana ia melepaskan sundulan keras ke gawang yang coba dihalau oleh salah satu pemain Malaga, hingga membentur punggung kiper Alfonso Herrera, dan bersarang di gawang.

Menit ke-30 pun menjadi saksi gol ketiga Real Madrid, melalui Kylian Mbappe, yang memanfaatkan umpan silang istimewa dari Arnold, sehingga Los Blancos menuntaskan pertandingan lebih awal.









Dan pada menit ke-90+1 Arda Guler mencetak gol keempat setelah umpan istimewa dari pemain Turki itu kepada Vinicius yang dengan cerdik melewati bek Malaga dan kembali mengumpan bola kepada Guler di depan gawang yang dengan mudah menempatkannya ke dalam gawang.

Real Madrid menambah pundi-pundi poinnya menjadi 9 poin di posisi pertama, melampaui Atletico Madrid yang mengoleksi tujuh poin, sementara Malaga tetap dengan satu poin di posisi ke-18.

Meskipun pelatih Jose Mourinho melakukan 5 perubahan pada susunan pemain yang ia turunkan pada pertandingan melawan Real Sociedad, tim Los Blancos tampil solid.

Mourinho menurunkan sejak awal Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Brahim Diaz, dan Eduardo Camavinga, sementara sejumlah pemain lain duduk di bangku cadangan, yang paling menonjol adalah Bernardo Silva, Konate, dan Dumfries.

Selama babak kedua tempo permainan Real Madrid banyak menurun, setelah merasa tenang dengan hasil pada babak pertama pertandingan.

Mourinho menurunkan Diomande, menggantikan Brahim Diaz, pada menit ke-65, kemudian memainkan Bernardo Silva pada menit ke-75 menggantikan Valverde untuk menghidupkan permainan tim.

Dan pada menit ke-85 wasit menunjuk titik penalti untuk Malaga, dan para pemain Real Madrid memprotes, sehingga wasit merujuk pada layar teknologi video untuk melihat aksi tersebut, lalu membatalkan keputusannya setelah melihat bahwa bola berasal dari kepala Rudiger, yang menghalau bola saat berada di dalam pagar betis, langsung mengenai lengan Diomande tanpa disengaja.

Real Madrid mundur untuk bertahan dan berupaya melancarkan serangan balik, di tengah upaya Malaga menyerang dengan harapan mencetak gol penyelamat muka.

Arda Guler masuk pada menit ke-87 menggantikan Jude Bellingham, dan Real Madrid berhasil memanfaatkan majunya Malaga untuk menyerang, dan melancarkan serangan cepat yang berakhir dengan gol keempat dari kerja sama istimewa antara Guler dan Vinicius.

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