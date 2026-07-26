Video: Empat Gol Menghibur dan Cedera yang Mengkhawatirkan, Apa yang Dipelajari Iraola dari Ujian Pertama Melawan Liverpool?

Liverpool memulai era barunya di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, dengan kemenangan menarik berskor 4-2 atas Sunderland, dalam sebuah laga persahabatan yang sarat dengan sisi positif dari segi ofensif, namun pada saat yang sama sejak dini mengungkap krisis pertahanan yang mengkhawatirkan, setelah Joe Gomez mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan beberapa menit setelah pertandingan dimulai.

Gol-gol Liverpool dicetak oleh Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa, dan Lewis Koumas, dalam sebuah laga yang menyaksikan penampilan gemilang sejumlah bakat muda serta banyak pesan taktis dari sang pelatih baru.

Pertandingan ini menghadirkan skenario terburuk yang mungkin terjadi bagi Iraola, setelah Joe Gomez, yang memulai laga sebagai kapten tim dan bek tengah, mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan pada menit kedelapan.

Pelatih asal Spanyol itu berkomentar seusai pertandingan: "Mungkin kabar terburuk adalah cedera dini yang dialami Joe. Kami senang bisa menjalani latihan tanpa kehilangan satu pemain pun, tetapi sayangnya kami kehilangan Joe pada waktu yang sangat dini."

Kesulitan Iraola di lini belakang bertambah dengan berlanjutnya absennya pendatang baru Jeremie Frimpong, yang tidak tampil pada laga pembuka tur tim di Amerika Serikat, demikian menurut laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Sang pelatih menjelaskan alasan absennya pemain tersebut: "Kami memutuskan untuk menangani kondisi Jeremie dengan hati-hati. Ia telah menjauh dari lapangan selama beberapa bulan, dan meskipun ia berlatih dengan baik, kami tidak ingin terburu-buru menurunkannya. Kemungkinan besar ia akan bermain pada laga terakhir tur dan mendapatkan beberapa menit."

Pertahanan muda dalam ujian berat

Di tengah pemberian waktu istirahat tambahan bagi Virgil van Dijk seusai keikutsertaannya bersama timnas Belanda di Piala Dunia, Iraola terpaksa mengandalkan duet muda di jantung pertahanan hingga menit ke-68.

Mor Talla Ndiaye (18 tahun) dan Ivan Ndukwe (18 tahun) sama-sama mencatatkan penampilan perdana mereka dengan seragam tim, dan menampilkan performa yang baik meski dalam kondisi yang sulit, namun mengandalkan mereka secara reguler tampaknya belum menjadi pilihan untuk saat ini.

Sementara itu, Giovanni Leoni (19 tahun) melanjutkan program rehabilitasinya secara terpisah, dalam rangka pemulihannya dari cedera parah berupa robekan ligamen lutut anterior.

Iraola sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa timnya mengalami "kekurangan jumlah yang parah" di posisi bek tengah, dan hal itu tampak jelas selama pertandingan.

Direktur olahraga Richard Hughes juga hadir menyaksikan pertandingan di Nashville, dan dipastikan bahwa pemandangan keluarnya Gomez akibat cedera menegaskan kepadanya besarnya krisis yang dialami tim di posisi tersebut.

Pesta gol di "Kota Musik"

Di sisi ofensif, Liverpool menyuguhkan pertunjukan yang menghibur di Nashville, setelah berhasil membalikkan keadaan saat tertinggal dua kali sepanjang laga.

Beberapa pemain tim sempat berkeliling pada Jumat malam di kawasan "Broadway" yang terkenal di kota Nashville, dan tampaknya Dominik Szoboszlai menyerap sesuatu dari suasananya; sebab ia turun pada awal babak kedua dengan mengenakan ban kapten, sebelum mencetak gol indah lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Gol Szoboszlai tersebut hadir setelah Sunderland unggul dua kali melalui Enzo Le Fée dan Timur Tutierov.

Salah satu keuntungan paling menonjol dari pertandingan ini juga adalah penampilan kuat Harvey Elliott, yang menjalani laga pertamanya setelah kembali ke klub seusai periode yang ia jalani bersama Aston Villa, di mana ia menciptakan gol keunggulan pertama yang dicetak oleh Kieran Morrison.

Morrison (19 tahun) membuktikan potensi besarnya setelah menuntaskan bola dengan cemerlang menggunakan kaki kirinya menyusul akselerasi apik dari sisi kanan. Pemain internasional Irlandia Utara itu terus menampilkan level yang mencolok sepanjang pertandingan, secara terus-menerus merepotkan pertahanan Sunderland.

Meski Liverpool membutuhkan penguatan di posisi sayap seusai kepergian Mohamed Salah, Morrison mengirim pesan kuat yang menegaskan bahwa ia mampu menjadi opsi penting dalam skuad tim utama jika tetap bertahan bersama klub musim panas ini dan tidak keluar dengan status pinjaman.

Sentuhan Iraola mulai terlihat, tetapi pekerjaan belum selesai

Iraola tak henti mengarahkan para pemainnya sepanjang pertandingan, dan beberapa ciri gayanya yang berbasis pressing tinggi mulai tampak, namun kebobolan dua gol mengungkap bahwa kerja bertahan masih membutuhkan banyak pengembangan.

Enzo Le Fée dibiarkan tanpa pengawalan yang memadai sehingga leluasa melepaskan tembakan ke gawang Giorgi Mamardashvili, dan pertahanan Liverpool pun tampak jelas terbuka pada momen gol kedua yang dicetak oleh Timur Tutierov.

Di hadapan lebih dari 24.897 penonton, mayoritas pendukung Liverpool, Federico Chiesa berhasil mengembalikan keunggulan bagi timnya dengan mencetak gol ketiga menyusul umpan apik dari Calvin Ramsay, di tengah sorak-sorai besar dari para suporter.

Lewis Koumas menutup pesta gol dengan mencetak gol keempat, menegaskan keunggulan Liverpool dalam pertandingan.

Serangan yang menghasilkan gol keempat menampilkan kilauan istimewa dari talenta Inggris Josh Abbey, yang baru menginjak usia enam belas tahun beberapa hari sebelumnya, dan mencatatkan penampilan perdananya bersama tim utama pada babak kedua.

Pemain muda itu memperlihatkan potensi besar, yang menegaskan bahwa ia adalah salah satu talenta paling menonjol yang diandalkan klub di masa depan.

Masa depan lebih baik, tetapi tantangan terus berlanjut

Liverpool kembali ke markas mereka di kota Chicago dengan meraih kemenangan, tetapi mereka sadar bahwa ini baru permulaan.

Florian Wirtz, Alexander Isak, dan Ryan Gravenberch memang telah tiba di "Kota Berangin", dan akan bergabung dalam latihan mulai hari Minggu.

Iraola menegaskan seusai pertandingan bahwa hasil bukanlah tujuan utamanya, dengan mengatakan: "Hasil bukanlah yang terpenting. Yang penting adalah kami terus melakukan pressing, dan tidak terbiasa bermain santai, karena masih banyak aspek di depan kami yang membutuhkan perbaikan."

Liverpool akan menjalani laga berikutnya menghadapi Wrexham di New York pada hari Kamis, sementara Sunderland akan bertemu Leeds United di Stadion "Sports Illustrated" di New Jersey pada hari yang sama.