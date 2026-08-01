Klub Al Nassr asal Arab Saudi terjerembab dalam kekalahan untuk kedua kalinya dalam 3 laga uji coba yang dijalaninya sebelum bergulirnya kompetisi musim baru, yakni saat menghadapi Estrela dalam pemusatan latihan di Portugal.

Al Nassr kalah dari klub Portugal tersebut dengan skor (2-4), di mana pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, melakukan banyak penyesuaian dan pergantian.

Dua gol Al Nassr masing-masing dicetak oleh Abdullah Al Hamdan lewat tendangan keras dengan kaki kirinya, sementara gol kedua dicetak oleh pemain Irak, Haidar Abdul Karim, melalui sundulan kepala yang apik.













Terkait empat gol yang bersarang ke gawang Al Nassr, hal itu mengungkap penderitaan tim akibat krisis lini pertahanan, di mana gol pertama dan ketiga bersarang lewat dua sundulan kepala akibat lemahnya pengawalan di lini belakang, sementara gol kedua dan keempat berasal dari dua tendangan yang gagal ditangani oleh kiper.

Sebelumnya Al Nassr kalah dari tim cadangan Benfica 1-2 dan menang atas Merida asal Spanyol sebelum akhirnya tumbang menghadapi Estrela, dan dijadwalkan akan menghadapi Almeria 3 hari kemudian dalam laga uji coba keempatnya.