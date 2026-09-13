Barcelona melanjutkan start sempurnanya di Liga Spanyol, setelah meraih kemenangan kelima secara beruntun dengan mengalahkan Levante dengan skor (4-2), pada pekan kelima kompetisi, dalam sebuah laga di mana tim Katalan itu mendominasi untuk waktu yang lama sebelum menurun secara nyata pada menit-menit akhir, dan memberikan peluang kepada tuan rumah untuk kembali ke atmosfer pertandingan.

Barcelona memasuki laga ini dengan tujuan merebut kembali puncak klasemen dengan selisih 3 poin atas Real Madrid, beberapa jam setelah kemenangan tim yang disebut terakhir atas Rayo Vallecano, dan Hansi Flick memilih susunan pemain andalannya dengan formasi 4-3-3, dengan Gordon, Raphinha, dan Lamine Yamal di lini depan, sementara Rodri memulai di lini tengah.

Gol pertama datang melalui Xavi Espart, yang menerima bola di tepi kotak penalti, dan membawanya maju sebelum melepaskan tendangan mendatar yang terukur dari sudut sempit, yang bersarang ke gawang pada menit kelima, untuk memberikan Barcelona keunggulan lebih awal.

Barcelona terus menerapkan gaya andalannya setelah gol tersebut, dengan penguasaan bola dan pergerakan bola yang terus-menerus, memanfaatkan penampilan gemilang para pemainnya di semua lini, sementara Levante mencoba mencari reaksi melalui dua percobaan dari Ratkov dan Brugué pada menit ke-16, tetapi pertahanan tim Katalan tetap solid dan menangani kedua percobaan itu tanpa membiarkan jalannya pertandingan berubah.

Di tengah dominasi yang nyata dari tim tamu, duet penyerang Raphinha dan Lamine Yamal terus menciptakan ancaman, dan pemain Brasil itu sekali lagi menjadi salah satu kunci utama permainan Barcelona, setelah memanfaatkan kesalahan Mandi dalam membuang bola, dan menguasainya dengan cemerlang sebelum mengirimkan umpan silang yang akurat kepada Lamine Yamal.

Yamal mendapati dirinya berada di depan gawang dalam posisi ideal, dan ia tidak ragu untuk menempatkan bola ke dalam gawang yang kosong, menggandakan keunggulan Barcelona menjadi (2-0) pada menit ke-19, dan menegaskan superioritas besar tim Katalan atas tuan rumah.

Situasi tidak banyak berubah setelah gol kedua, di mana Barcelona terus mengendalikan jalannya permainan, dan rekan-rekan setim Pedri mempertahankan keunggulan mereka di tengah percobaan-percobaan terbatas dari Levante, sehingga tim Katalan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan yang nyaman dan layak.

Gol Cepat

Memasuki awal babak kedua, Barcelona melakukan satu pergantian dengan memasukkan Christensen menggantikan Martín, tetapi hal itu tidak memengaruhi bentuk tim, yang terus menekan dan mendominasi, sementara Levante mendapati dirinya tidak mampu keluar dari areanya secara teratur.

Pada menit ke-48, Barcelona mendapatkan tendangan penalti setelah Mandi menyentuh bola dengan tangannya menyusul serangan baru dari Lamine Yamal, dan pemain Spanyol itu mengeksekusi tendangan itu sendiri, dan menendangnya dengan tenang ke dalam gawang, menambah gol ketiga dan menempatkan timnya dalam posisi yang lebih nyaman.

Setelah Barcelona mencapai gol ketiga, tim itu terus menciptakan peluang, dan Raphinha nyaris menambah gol baru pada menit ke-55, setelah menerima umpan dari Gordon dan mencoba memanfaatkannya dengan tendangan ke arah gawang, tetapi bola melewati tiang gawang dengan tipis.

Dengan memasuki setengah jam terakhir pertandingan, Levante mulai menunjukkan keberanian yang lebih besar, dan muncul peluang-peluang yang bisa saja digunakan untuk memperkecil selisih, tetapi baik Bardelli maupun Romero tidak mampu memanfaatkan kedua percobaan mereka pada menit ke-61, sehingga Barcelona tetap unggul tiga gol tanpa balas.

Pergantian Pemain Flick Mengubah Bentuk Pertandingan

Hansi Flick memutuskan untuk melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menyegarkan skuadnya, sehingga ia memainkan Dani Olmo, Adama, dan Bernal, sementara Lamine Yamal, Gordon, dan Pedri keluar, tetapi pergantian-pergantian ini berpengaruh secara nyata pada soliditas Barcelona dan dominasi yang menjadi ciri tim tersebut selama sebagian besar pertandingan.

Tim Katalan mulai kehilangan sebagian dominasinya, dan Levante menemukan ruang yang lebih besar untuk bergerak, hingga tuan rumah mampu memanfaatkan kesalahan fatal dari Xavi Espart pada menit ke-79, sehingga Romero mencetak gol pertama dan memperkecil selisih menjadi (1-3).

Tekanan Levante tidak berhenti, karena mereka terus mencari gol baru yang mengembalikan pertandingan ke titik yang lebih menegangkan, dan hal itu benar-benar terwujud pada menit ke-88, ketika Brugué menyebabkan kekacauan di dalam pertahanan Barcelona, yang berakhir dengan gol kedua bagi tuan rumah, sehingga skor menjadi (3-2) dan Barcelona mendapati dirinya menghadapi menit-menit akhir yang sangat menegangkan.

Sementara Levante berusaha menyempurnakan comeback-nya, Barcelona berhasil melancarkan pukulan penentu pada masa tambahan waktu, setelah Adama melakukan aksi individu yang istimewa, dan melewati para bek tuan rumah sebelum melepaskan tendangan keras dengan kaki kanannya di tiang dekat, mengumumkan gol keempat pada menit ke-90+3.

Meskipun meraih kemenangan besar dan mempertahankan nilai sempurna, menit-menit akhir mengungkap sisi yang mengkhawatirkan bagi Barcelona, setelah menurunnya konsentrasi dan soliditas pertahanan membiarkan Levante mencetak dua gol dan mengembalikan ketegangan ke sebuah pertandingan yang tampak sudah pasti untuk waktu yang lama, sebelum gol Adama datang untuk mengembalikan ketenangan ke skuad Flick dan mengamankan tiga poin.