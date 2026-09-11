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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: El Nesyri: Target Kami Menjuarai Liga Arab Saudi, Saya Janji ke Suporter Bakal Cetak Gol

Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Maroko

Striker Maroko itu mencetak dua gol dalam kemenangan atas Al-Faisaly

Yousef En-Nesyri, penyerang Al Ittihad, menegaskan keinginan timnya untuk meraih gelar Liga Roshn Saudi pada musim berjalan 2026-2027, setelah kemenangan besar atas Al Faisaly.

Al Ittihad menang atas tuan rumah Al Faisaly dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al Majma'ah, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Laga tersebut menyaksikan penampilan gemilang penyerang asal Maroko, Yousef En-Nesyri, yang mencetak dua gol, keduanya berkat umpan rekan setimnya asal Nigeria, George Ilenikhena.

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Al Ittihad
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En-Nesyri mengatakan, dalam pernyataannya kepada saluran "Thmanyah" setelah laga berakhir: "Ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami dan bagi mereka, karena cuaca dan kelembapan, tetapi saya bangga kepada para pemain dan para suporter yang hadir bersama kami, dan saya berterima kasih kepada mereka atas dukungan ini."

Mengenai dua gol yang ia cetak ke gawang Al Faisaly, penyerang asal Maroko itu berkata: "Kamu harus hadir ketika tim membutuhkanmu, dan kami harus melangkah selangkah demi selangkah agar bisa memenangkan gelar."

Ia menutup: "Saya berterima kasih kepada para suporter atas dukungannya, saya berharap segala yang terbaik untuk mereka, dan agar mereka terus mendukung kami pada periode mendatang. Saya berjanji kepada mereka untuk mencetak gol, tetapi yang terpenting adalah tim meraih kemenangan."

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