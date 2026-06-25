Video: Ekuador bangkit dan mengalahkan Jerman... serta melaju ke babak berikutnya di Piala Dunia

Ekuador lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Jerman (2-1) pada Kamis malam ini, dalam pertandingan putaran ketiga Grup 5, di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

Dengan kemenangan ini, Ekuador mengumpulkan 4 poin dan berada di peringkat ketiga Grup 5, sementara Jerman tetap mengoleksi 6 poin di puncak klasemen, unggul berkat hasil pertemuan langsung (2-1) melawan Pantai Gading yang berada di peringkat kedua, yang pada saat yang sama mengalahkan Curaçao (2-0).

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Dengan lolosnya sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, Ekuador kini berpeluang menghadapi Inggris, pemuncak Grup 12, di babak 32 besar, asalkan “Tiga Singa” tetap mempertahankan posisi puncaknya.

Leroy Sané hanya membutuhkan waktu satu menit dan 49 detik untuk mencetak gol bagi "Die Maschinen" dalam pertandingan hari ini, sehingga menjadi gol tercepat kedua Jerman dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah gol Ernst Liner yang dicetaknya pada menit pertama melawan Austria, pada edisi 1934.

Gol Sané memicu kontroversi wasit yang luas, di tengah dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan rekan setimnya, Aleksandar Pavlović, terhadap pemain Ekuador, Pedro Vitti, tepat sebelum gol tersebut tercipta.

Namun, Ekuador segera menyamakan kedudukan melalui pemainnya, Nelson Angulo, lewat tendangan keras pada menit ke-9.

Titik balik pertandingan

Pada menit ke-47, wasit asal Amerika Serikat, Tori Benso, memberikan tendangan penalti untuk penyerang Die Mannschaft, Kai Havertz.

Namun, wasit membatalkan penalti tersebut setelah meninjau tayangan ulang video (VAR), yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Leroy Sané terhadap salah satu pemain Ekuador di tengah lapangan, pada awal serangan Jerman.

Tim Amerika Latin itu bermain lebih berani dalam menyerang pada babak kedua, dan melakukan beberapa upaya ke gawang kiper veteran Manuel Neuer, sebelum akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-77 melalui Gonzalo Plata, yang menyambar bola lebih cepat dari kiper Bayern Munich tersebut.

Timnas Jerman menekan dengan intens di menit-menit akhir untuk mengejar kedudukan imbang, namun para pemain Ekuador berjuang gigih mempertahankan impian lolos, dan berhasil mempertahankan kemenangan hingga akhir pertandingan.



