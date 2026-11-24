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Bintang asal Portugal sekaligus kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memicu kontroversi akibat aksi aneh saat menghadapi wakil Qatar, Al Sadd, di Liga Champions Asia Elite.

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Al Nassr menjamu Al Sadd pada Selasa (hari ini) di Al-Awwal Park, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam laga matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Ketika Al Nassr unggul 2-1 atas Al Sadd, Ronaldo meminta penalti lagi karena merasa dilanggar di dalam kotak penalti.

Namun, wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, menolak protes Ronaldo dan justru memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada lawan karena Ronaldo dinilai terperangkap offside, berdasarkan isyarat dari asisten wasit.

Keputusan asisten wasit tersebut memancing amarah sang bintang Portugal. Ronaldo pun mengejeknya dengan menutup matanya menggunakan tangan, lalu memperagakan isyarat offside, seolah menyindir bahwa asisten wasit mengangkat bendera offside tanpa melihat.

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Aksi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pendukung Al Nassr bahwa Ronaldo bisa dijatuhi sanksi karena mengejek salah satu perangkat pertandingan, yang berarti ia bisa absen di beberapa laga berikutnya di kompetisi Asia tersebut.

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Al Nassr masih menyisakan empat laga di fase liga Liga Champions Asia Elite, yakni melawan dua wakil Uni Emirat Arab, Al Wasl dan Shabab Al Ahli, serta dua wakil Qatar, Al Gharafa dan Al Shamal.

Ronaldo sebelumnya mencetak gol pertama Al Nassr dalam laga kontra Al Sadd lewat titik penalti. Ia sendiri yang memenangkan penalti tersebut pada menit ke-12 setelah dilanggar di dalam kotak penalti, lalu mengeksekusinya pada menit ke-13 dengan tembakan keras ke sisi kanan kiper Meshaal Barsham.

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Lewat gol ini, sang bintang Portugal mematahkan kutukan yang membayanginya dalam mengeksekusi penalti bersama Al Nassr sejak awal musim ini.

Ronaldo gagal mengeksekusi penalti dalam laga klasik terakhir melawan rival abadi Al Ahli pada Jumat lalu, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Pro Saudi yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

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Menurut lembaga statistik Opta, Ronaldo gagal mengonversi dua penalti yang ia ambil sepanjang musim ini di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, ia juga gagal mengeksekusi penalti saat Al Nassr menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, di hadapan kiper Marcin Bułka.

Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dikonversi Ronaldo sepanjang musim lalu di Liga Pro Saudi, ketika ia berhasil mencetak enam gol dari delapan penalti.

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Selain itu, ini juga menjadi kali pertama Ronaldo gagal mencetak gol dari dua penalti beruntun di Liga Pro Saudi sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya bersama Manchester United diputus.

Penalti terakhir yang berhasil dicetak Ronaldo bersama Al Nassr di Liga Pro Saudi terjadi pada 3 April lalu, saat menang 5-2 atas Al Najma, sebelum ia kembali mencetak gol dari titik putih di ajang Liga Champions Asia Elite.

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Gol yang dicetak sang bintang Portugal itu bersejarah baginya, karena menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Al Nassr di Liga Champions Asia Elite sepanjang sejarah.

Ronaldo kini telah mengoleksi 17 gol sepanjang kiprahnya bersama Al Nassr di Liga Champions Asia Elite, melampaui penyerang asal Maroko Abderrazak Hamdallah yang sebelumnya mencetak 16 gol bersama Al Nassr di kompetisi tersebut.

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Ronaldo juga telah mencapai gol ke-987 dalam kariernya, sehingga hanya terpaut 13 gol untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 1.000 gol dalam sejarah sepak bola.