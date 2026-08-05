Kedua finalis edisi terakhir Liga Champions Eropa, Paris Saint-Germain dan Arsenal, sama-sama menelan kekalahan pada hari Rabu ini, dalam rangka persiapan menyambut musim baru.

Yang menarik, kedua juara Inggris dan Prancis itu tumbang di hadapan dua tim asal Spanyol, dan dengan tiga gol di setiap pertandingannya.

Arsenal menelan kekalahan mengejutkan dari Real Betis dengan skor 1-3 dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Aviva" di ibu kota Irlandia, Dublin, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menjelang dimulainya musim baru.









Tiga gol Real Betis dicetak oleh Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, dan Pablo Fornals, pada menit ke-9, 26, dan 43.

Sementara gol tunggal Arsenal dicetak oleh Piero Hincapie, pada menit ke-32 pertandingan.









Dalam laga lainnya, Real Mallorca meraih kemenangan besar atas Paris Saint-Germain dari Prancis dengan skor 3-0, pada hari Rabu ini, dalam pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan kedua tim menjelang dimulainya kompetisi musim baru, yang digelar di Stadion Son Moix, Spanyol.

Tiga gol tim Spanyol itu dicetak oleh Zito Luvumbo, Jan Virgili, dan Antonio Jose pada menit ke-21, 40, dan 51.









Perlu diingat bahwa Paris Saint-Germain sebelumnya meraih gelar Liga Champions Eropa, untuk kali kedua dalam sejarahnya setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3, usai waktu normal dan babak tambahan berakhir imbang 1-1.