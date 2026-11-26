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Ayoub El Kaabi, penyerang timnas Maroko, dan Adil Boulbina, bintang Aljazair, bersama sejumlah bintang lainnya bersaing memperebutkan penghargaan gol terbaik di Afrika sepanjang 2026.

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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah mengumumkan 10 gol yang menjadi nomine penghargaan Gol Terbaik Tahun Ini. Pemenangnya akan diumumkan dalam malam penghargaan CAF yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang di Kota Lagos, Nigeria.

CAF juga membuka pemungutan suara melalui situs resminya bagi para penggemar untuk memilih gol terindah sebelum acara tersebut digelar.

Maroko tampil dominan dalam daftar nomine penghargaan gol terbaik 2026, setelah CAF memasukkan tiga gol milik Ayoub El Kaabi dan Hakim Ziyech ke dalam daftar pendek.

El Kaabi meraih dua nominasi berkat dua gol istimewa yang ia cetak lewat tendangan salto di Piala Afrika 2025 yang digelar di Maroko. Gol pertama dicetak ke gawang Komoro pada laga pembuka turnamen, sedangkan gol kedua lahir saat menghadapi Zambia pada matchday terakhir fase grup.

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Nominasi tersebut mencerminkan salah satu keunggulan utama El Kaabi sebagai penyerang, yakni kemampuannya mengolah bola-bola sulit di dalam kotak penalti dan mengubahnya menjadi gol. Keunggulan ini terlihat jelas sepanjang kariernya, baik di level klub maupun bersama timnas Maroko.

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Sementara itu, Ziyech mengamankan tempat di antara para nomine berkat gol yang ia cetak dengan seragam Wydad AC ke gawang Olympique Safi di ajang Piala Konfederasi CAF.

Nominasi Ziyech memiliki arti khusus, mengingat bintang Maroko itu kembali ke sepak bola domestik setelah lebih dari satu dekade berkiprah di Eropa, tempat ia membela sejumlah klub besar, terutama Ajax Amsterdam, Chelsea, dan Galatasaray.

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Daftar yang diumumkan CAF juga memuat gol Adil Boulbina, bintang timnas Aljazair, ke gawang RD Kongo. Saat itu, ia melepaskan sepakan roket yang bersarang di gawang pada menit-menit krusial dan memastikan kemenangan bagi Aljazair.

Daftar tersebut berisi gol-gol dari empat kompetisi di bawah naungan CAF. Pemain Aljazair lainnya, Zinedine Ferhat, turut bersaing, bersama dua pemain Afrika Selatan, Aubrey Modiba dan Teboho Mokoena.

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Selain itu, daftar nomine juga menghadirkan tiga gol dari Piala Afrika Wanita 2026, yakni milik dua pemain Kamerun, Grace Mendoua dan Maeva Nidjo, serta pemain Aljazair, Marine Dafeur.

Lima pemain bersaing untuk penghargaan Pemain Terbaik Afrika

Dalam perkembangan terkait, CAF sebelumnya telah memanaskan persaingan memperebutkan penghargaan Pemain Terbaik Afrika 2026 dengan merilis daftar final berisi lima pemain. Persaingan ini didominasi pemain Maroko dan Senegal, bertepatan dengan masih terasanya dampak duel menegangkan kedua tim di final Piala Afrika 2025.

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Daftar tersebut berisi tiga pemain timnas Maroko dan dua pemain timnas Senegal. CAF memilih Achraf Hakimi, Brahim Díaz, dan Ismael Saibari, bersama Sadio Mané dan Pape Gueye, untuk bersaing memperebutkan penghargaan individu paling bergengsi di Benua Afrika.

Pengumuman resmi disampaikan melalui situs web Konfederasi Sepak Bola Afrika pada Rabu kemarin, setelah daftar awal yang berisi sepuluh pemain dipangkas menjadi hanya lima nama. Pemangkasan itu didasarkan pada performa dan kontribusi para pemain bersama klub dan tim nasional masing-masing selama periode penilaian.

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CAF dijadwalkan mengumumkan nama pemenang dalam malam penghargaan tahunan yang akan digelar pada Rabu mendatang.