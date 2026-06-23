Video: Duduk di kursi para menteri... Presiden Meksiko menyambut "Merin the Duck", duta besar Piala Dunia

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut Merlin, seekor bebek yang telah menjadi simbol tidak resmi Piala Dunia 2026, sambil mengenakan kaos tim nasional Meksiko.

Menurut situs "Foot Mercato", burung ini—yang viral berkat video-video yang memperlihatkannya berada di antara para penggemar bersama pemiliknya, seorang pedagang keliling—telah semakin populer di negara tersebut.

Menghadapi ketenaran yang tak terduga ini, pihak berwenang Meksiko ingin mendukung pemilik Merlin dalam melindungi dan memperkuat citranya.

Bebek yang kini dijuluki sebagai “duta” tak resmi turnamen ini mungkin akan terus mendukung tim nasional Meksiko, yang telah lolos ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan.

Bebek tersebut masuk sambil bergoyang-goyang ke atas panggung pada awal konferensi pers pagi Claudia Sheinbaum, duduk di tempat yang biasanya diduduki para menteri dan pejabat, serta mengeluarkan suara-suara tanpa diganggu oleh siapa pun.

Carla Gómez, pemilik bebek bernama Merlin, mengatakan, “Kami merasa sangat bangga berada di sini bersama Ketua, ini merupakan kehormatan bagi kami untuk berdiri di hadapan Anda semua dan agar seluruh dunia melihat sisi indah Meksiko.”

Shenbaum menegaskan bahwa keluarga Merlin akan menerima bantuan tanpa menyebutkan rincian apa pun.

Shinboom berkata: “Hari ini kami menghadirkan keluarga yang memelihara bebek Merlin sebagai hewan peliharaan, karena ia telah menjadi simbol Piala Dunia, dan simbol dari apa yang diwakili oleh keluarga-keluarga Meksiko, dan inilah yang paling penting di atas segalanya… Inilah bagian dari Meksiko yang dilihat dunia hari ini.”







