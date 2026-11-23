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Kanal resmi Real Madrid meningkatkan serangannya terhadap wasit Alejandro Hernández Hernández, yang memimpin laga Barcelona kontra Villarreal. Kanal itu menuduhnya mengabaikan sejumlah keputusan krusial yang turut membantu kemenangan tim Catalan, sebelum melontarkan tuduhan bernada sindiran kepada sang wasit dan asistennya di ruang VAR dengan mengungkit kasus Negreira yang kontroversial.

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Serangan kanal tersebut muncul setelah Barcelona menang 3-2 atas Villarreal pada Minggu malam dalam pekan ke-13 La Liga. Dalam laga itu, tuan rumah membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan, di tengah protes terhadap sejumlah keputusan wasit.

Kanal itu menayangkan beberapa momen yang dianggapnya kontroversial. Yang paling menonjol adalah tembakan pemain asal Portugal João Cancelo yang membentur mistar dan keluar lapangan, sebelum wasit memberikan sepak pojok untuk Barcelona. Tim Catalan memanfaatkannya, dan Gerard Martín mencetak gol pemangkas jarak pada menit ke-57.

Kanal Real Madrid menilai keputusan yang benar seharusnya adalah tendangan gawang untuk Villarreal. Mereka juga mengkritik VAR yang tidak turun tangan untuk meninjau momen tersebut, terlebih karena sepak pojok itu menghasilkan gol yang membawa Barcelona kembali ke dalam permainan dan turut mengubah jalannya laga.

Kritik kanal itu tidak berhenti di situ. Mereka menyoroti momen lain di masa injury time, yakni handball Gerard Martín di dalam kotak penalti Barcelona saat berduel dengan pemain Villarreal, yang menurut mereka seharusnya berbuah penalti. Kanal itu melayangkan kritik langsung kepada Hernández Hernández dan wasit VAR Cuadra Fernández karena tidak meninjau insiden tersebut.

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Dalam komentarnya mengenai momen itu, kanal tersebut menyatakan: “Pada menit ke-93, ada handball dari Gerard Martín di dalam kotak penalti Barcelona, dan itu terlihat jelas bagi semua orang. Wasit Hernández Hernández berada dekat dengan kejadian, tetapi wasit VAR juga tidak turun tangan untuk mengingatkannya.” Kanal itu kemudian menyebut kedua momen tersebut sebagai penentu kemenangan Barcelona.

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Kanal Real Madrid menutup serangannya dengan kalimat bernada sindiran yang mengaitkan kedua wasit dengan kasus Negreira: “Hernández Hernández di lapangan, dan Cuadra Fernández di ruang VAR. Dua wasit dari era Negreira.” Pernyataan ini menjadi eskalasi baru dalam polemik perwasitan yang menyelimuti laga-laga Barcelona.

Di lapangan, Villarreal memulai pertandingan dengan agresif dan mengejutkan tuan rumah lewat dua gol cepat yang dicetak Tajon Buchanan pada menit kelima dan Tani Oluwaseyi pada menit ketujuh, sehingga tim Catalan berada di bawah tekanan sejak awal.

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Namun, Barcelona bangkit di babak kedua. Gerard Martín memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57, lalu Fermín López menyamakan kedudukan empat menit kemudian, sebelum bek Villarreal Pau Navarro mencetak gol bunuh diri pada menit ke-67 yang memastikan kemenangan 3-2 untuk Barcelona.

Dengan kemenangan ini, Barcelona mengoleksi 36 poin dan memperkokoh posisinya di puncak klasemen La Liga setelah 13 pertandingan. Sementara itu, Real Madrid tetap di peringkat kedua dengan 33 poin, terpaut tiga poin dari rival abadinya, sehingga persaingan langsung kedua tim dalam perebutan gelar terus berlanjut.