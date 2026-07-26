Pemain Brasil, Neymar da Silva, kembali tampil bersama Santos beberapa hari setelah timnas negaranya tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 di tangan Norwegia. Namun, ia gagal membawa timnya meraih kemenangan, setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Chapecoense, juru kunci klasemen Liga Brasil.

Neymar tampil dalam laga pertamanya sejak sekitar 20 hari lalu, dan mencetak dua gol Santos. Akan tetapi, timnya menyia-nyiakan dua poin berharga di kandang sendiri, "Vila Belmiro", sehingga melanjutkan hasil-hasil mengecewakan sejak dimulainya putaran kedua liga, setelah hanya meraih satu poin dari dua laga terakhir menyusul kekalahan sebelumnya dari Botafogo dengan skor 2-1.

Neymar membuka keunggulan pada menit ke-36 lewat tembakan istimewa yang memperlihatkan sebagian keterampilan teknisnya, sebelum Chapecoense membalikkan keadaan menjadi 2-1, memanfaatkan penampilan buruk tuan rumah, meski tim tamu belum pernah mencetak dua gol dalam satu laga tandang mana pun musim ini.

Satu menit sebelum laga berakhir, Santos mendapatkan penalti yang memicu kontroversi, karena sebagian media Brasil menilainya tidak sah. Neymar berhasil mengubahnya menjadi gol penyeimbang, mengulang keberhasilannya dari titik putih setelah gol yang ia cetak dengan cara yang sama bersama Brasil melawan Norwegia di Piala Dunia.

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Saat merayakan gol pertamanya, Neymar membalas kritik yang ia terima dalam beberapa hari terakhir, setelah ia mengikuti turnamen poker profesional di Sao Paulo, sementara timnya menjalani laga play-off menuju babak 16 besar Piala Sudamericana melawan Universidad Central asal Venezuela, laga yang dimenangi Santos dengan skor 4-1.

Bintang Brasil itu memilih cara selebrasi yang mencolok, dengan berpura-pura bermain poker sebagai pesan yang jelas kepada para pengkritiknya, sebelum ia terlibat beberapa keributan dengan para pemain Chapecoense selama babak kedua.

Neymar pada akhirnya menerima kartu kuning, sehingga secara resmi akan absen pada laga timnya berikutnya melawan Atletico Paranaense, penghuni peringkat ketiga klasemen.

Hasil imbang ini menjadi pukulan baru bagi Santos, yang masih berjuang di dekat zona degradasi, sekaligus memberi juru kunci klasemen satu poin berharga, setelah satu-satunya kemenangan liga mereka musim ini juga diraih atas Santos dalam pertemuan putaran pertama.

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