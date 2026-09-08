Manchester City meraih kemenangan berharga dan layak atas tuan rumah Porto dari Portugal dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam di Stadion "Dragao", pada laga pekan pertama fase liga kompetisi Liga Champions Eropa.

Pertandingan dimulai dengan tenang dan penuh kehati-hatian dari kedua belah pihak hingga menit ke-15, ketika Porto mengejutkan tamunya lewat penetrasi Gabriel Veiga dari sisi kiri, yang menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar, namun kiper Gianluigi Donnarumma tampil gemilang menepisnya, sebelum wasit menunjukkan adanya posisi offside. Balasan cepat datang dari City melalui Antoine Semenyo dengan tembakan keras dari luar kotak penalti yang ditangkap dengan mantap oleh kiper Diogo Costa.

City perlahan memaksakan dominasinya dan nyaris membuka keunggulan pada menit ke-21 setelah aksi Phil Foden di sisi kiri, yang kemudian mengirim umpan silang terukur disambut Erling Haaland dengan sundulan keras yang dihalau Costa menjadi tendangan sudut. Bintang asal Norwegia itu kembali mengancam gawang pada menit ke-27 lewat sundulan lain yang melintas di atas mistar.

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Tekanan tim Inggris terus berlanjut; Foden menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol pada menit ke-29 setelah umpan terobosan cantik dari Rayan Cherki yang membuatnya bebas dari pengawalan di dalam kotak penalti, namun tembakan mendatarnya membentur Costa yang siap siaga.

Pada menit ke-32, kiper Portugal itu melanjutkan aksi hebatnya dengan menggagalkan dua peluang gol City, setelah menepis tembakan keras Haaland yang menyambut umpan silang mendatar, sebelum bola pantulan jatuh ke Cherki yang kembali menembak tetapi Costa dengan cemerlang menggagalkannya.

Pada awal babak kedua, City berhasil membobol gawang lebih awal, tepatnya pada menit ke-47, setelah Haaland menyambut umpan silang terukur dari Enzo Fernandez, melepaskan sundulan yang membentur tiang lalu bersarang di gawang untuk mengumumkan keunggulan tim tamu dengan gol pertama.

Porto mencoba bangkit dalam hasil pertandingan; Alan Varela melepaskan tembakan melengkung berbahaya dari tepi kotak penalti pada menit ke-57 yang melintas tipis di sisi tiang, disusul peluang lain pada menit ke-62 lewat tembakan mendatar dari William Gomes yang juga menyamping dari tiang.

Donnarumma nyaris membuat timnya membayar mahal pada menit ke-66 akibat kesalahan dalam menghalau bola yang membentur Gomes dan melintas menyusuri tiang, dan Nuri muncul pada menit ke-86 dengan tembakan keras dari tepi kotak penalti yang melintas tipis di sisi tiang.

Haaland melepaskan tembakan pamungkas ke gawang Porto pada masa tambahan waktu, setelah menyambut umpan dari Nuri di dalam kotak penalti, dengan melepaskan tembakan mendatar langsung yang bersarang di jala, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan City (2-0).

Dengan kemenangan di level benua ini, Manchester City segera mengalihkan perhatiannya menuju laga "derbi" yang dinanti melawan tetangganya Manchester United pada Minggu mendatang di Stadion "Old Trafford", di mana pasukan pelatih Enzo Maresca berupaya melanjutkan penampilan kuat mereka dan mempertahankan nilai sempurna setelah meraih 3 kemenangan beruntun pada awal Liga Primer Inggris.