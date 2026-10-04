Kristoffer Ajer mencetak gol indah yang membawa timnas Norwegia unggul atas Portugal, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Grup 4 Divisi A UEFA Nations League, sebelum Joao Cancelo berhasil menyamakan kedudukan dengan cepat lewat gol yang tak kalah memukau.

Gol Ajer tercipta pada menit ke-36, berlawanan dengan jalannya pertandingan, setelah ia memanfaatkan tendangan bebas panjang yang dilepaskan dari tengah lapangan dan sampai ke jantung pertahanan Norwegia di tiang jauh. Ia mengontrol bola dengan sentuhan pertamanya sebelum melepaskan tendangan setengah voli yang bersarang di pojok atas gawang kiper Diogo Costa, dalam momen indah yang membakar atmosfer pertandingan.

Kegembiraan Norwegia atas keunggulan ini tidak berlangsung lama, karena timnas Portugal membalas hanya dua menit berselang, ketika Joao Cancelo memanfaatkan lemparan ke dalam panjang yang dilakukan Nuno Mendes dan sampai ke tepi kotak penalti, lalu melepaskan tendangan langsung dengan keras dan akurat ke pojok atas gawang kiper Norwegia, Selvik, yang tak mampu menghalaunya.

Gol Cancelo tercipta pada menit ke-38 dan mengembalikan pertandingan ke titik awal, setelah timnas Portugal mendominasi jalannya pertandingan sejak laga dimulai, namun kurang efektif di depan gawang, sebelum kebobolan gol yang mengejutkan dan membalasnya dengan cepat lewat gol penyama kedudukan.