Tottenham Hotspur memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas tamunya Crystal Palace, dan meraih kemenangan dua gol tanpa balas, hari Sabtu ini, dalam lanjutan kompetisi Liga Premier Inggris, untuk naik ke peringkat kedelapan dengan koleksi 12 poin, setelah meraih kemenangan ketiga secara beruntun.

Hasil ini menyelamatkan muka Manchester United, dan mempertahankannya satu peringkat di atas zona degradasi, karena menyamai poin Crystal Palace, usai kekalahannya hari ini dalam giornata yang sama dengan skor 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge.

Pertandingan dimulai dengan hati-hati dari Crystal Palace, yang mengandalkan kerapatan pertahanan, sementara Tottenham berusaha memaksakan iramanya sejak dini.

Tim tamu nyaris mengejutkan tuan rumah pada menit kesepuluh, tetapi kiper Antonin Kinsky menepis tendangan Daichi Kamada.

Pada menit ke-12, wasit video asisten turun tangan untuk meninjau pelanggaran keras Jean-Philippe Mateta terhadap Micky van de Ven, setelah wasit mengeluarkan kartu kuning pada awalnya, sebelum mengubah keputusannya menjadi kartu merah, sehingga Palace menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain sejak menit ke-13.

Archie Gray mendapat kartu kuning pada menit ke-15, sebelum Tottenham memanfaatkan keunggulan jumlah pemainnya dan membuka skor pada menit ke-25, ketika Gray sendiri melompat tanpa penjagaan di tiang jauh, dan mengubah tendangan sudut menjadi gol lewat sundulan kepala.

Tuan rumah melanjutkan tekanannya, tetapi Henderson menepis tendangan keras dari Dominic Solanke pada menit ke-51, dan menghentikan percobaan lain dari Robertson pada menit ke-71.

Pada menit ke-73, Jan Paul van Hecke menggandakan keunggulan Spurs, lewat sundulan kepala setelah umpan silang yang dikirim Mathías Fernández dari sisi kiri.

Pada menit ke-77, Kulusevski masuk menggantikan pemain Mesir Omar Marmoush, yang tidak banyak memberikan kontribusi hari ini.

Pada menit ke-81, Henderson kembali tampil gemilang dan menepis tendangan keras dari Sandro Tonali, sebelum Kudus menyia-nyiakan peluang matang pada menit ke-90, setelah mengubah umpan silang Luca Williams-Barnett ke atas mistar dari jarak dekat ke gawang.

Menit-menit terakhir menyaksikan penampilan perdana Williams-Barnett di Liga Premier Inggris, setelah ia masuk sebagai pengganti Mathys Tel pada menit ke-88.

Tottenham mempertahankan keunggulannya hingga akhir, untuk meraup tiga poin baru, sementara Crystal Palace tetap di angka tujuh poin pada peringkat ke-18 (ketiga dari dasar klasemen).

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