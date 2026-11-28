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Laga Manchester United kontra Brentford menghadirkan kejutan tak terduga di Old Trafford. Kesulitan tim asuhan Mauricio Pochettino berlanjut dalam laga kedua juru taktik asal Argentina itu bersama Manchester United, sekaligus laga kandang pertamanya.

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Bintang Brentford, Callum Wilson, mencuri perhatian dengan dua gol pada babak pertama melawan Manchester United. Ia memanfaatkan kerja sama yang produktif dengan rekan setimnya, Dango Ouattara, yang menciptakan kedua gol tersebut dan mencatatkan namanya dalam catatan statistik langka di Liga Primer Inggris.

Kedua gol itu menegaskan ketajaman Wilson di lini serang. Ia tampil tegas dalam memanfaatkan peluang yang didapatnya, sementara lini belakang Manchester United bersusah payah tanpa hasil untuk menghentikan pergerakan penyerang tim lawan tersebut.

Menurut Squawka, Ouattara menjadi pemain tim tamu ketiga yang mampu memberikan dua assist untuk pemain yang sama dalam satu pertandingan Liga Primer Inggris di Old Trafford.

James Milner menjadi pemain pertama yang mencatatkan pencapaian ini saat berseragam Manchester City, setelah memberikan dua assist untuk Mario Balotelli dalam laga melawan Manchester United pada 2011. Legenda Liverpool, Mohamed Salah, kemudian mengulanginya dengan memberikan dua assist untuk rekan setimnya di Liverpool saat itu, Luis Diaz, pada 2024.

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Di sisi lain, Wilson mencatatkan angka yang mencolok pada paruh pertama pertandingan. Ia menyentuh bola sebanyak 16 kali, sukses melepaskan 6 dari 9 umpan, dan 4 kali menyentuh bola di dalam kotak penalti lawan.

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Dalam hal tembakan, Wilson menunjukkan akurasi sempurna. Ia melepaskan dua tembakan tepat sasaran dan keduanya berbuah gol. Ia juga memenangi dua duel udara, sehingga mampu mengonversi peluang yang didapatnya menjadi dua gol yang memberi Brentford keunggulan penting pada babak pertama.

Manchester United, yang memasuki laga hari ini dengan menempati peringkat ke-19 (kedua dari bawah), masih mencari kemenangan kedua mereka di Liga Primer Inggris. Mereka baru mengoleksi 8 poin dari satu kemenangan dan lima hasil imbang, sementara menelan 6 kekalahan.

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Satu-satunya kemenangan Manchester United diraih atas Ipswich Town dengan skor 5-2 pada Minggu, 30 Agustus 2026, di Old Trafford dalam pekan kedua Liga Primer.

Manajemen Manchester United menunjuk pelatih asal Argentina itu untuk menggantikan Michael Carrick demi memperbaiki hasil. Pochettino resmi memulai tugasnya di Old Trafford baru sepuluh hari lalu, setelah meninggalkan tim nasional Amerika Serikat.

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