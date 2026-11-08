Boca Juniors meraih gelar Liga Argentina 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Defensa Justicia dengan skor satu gol tanpa balas, pada pertandingan yang digelar Sabtu malam di Stadion La Bombonera, dalam laga pekan terakhir, sehingga mengunci puncak klasemen tahunan berkat gol Enner Valencia pada masa tambahan waktu.

Penobatan ini terjadi satu tahun setelah kontroversi yang menyelimuti penghargaan yang sama, ketika Rosario Central secara mengejutkan dinyatakan sebagai juara.

Enner Valencia mencetak gol kemenangan Boca Juniors pada menit ke-50 babak kedua, memberikan timnya puncak klasemen umum, dan menobatkan mereka sebagai juara Liga Argentina setelah mengumpulkan poin terbanyak selama turnamen pembuka (paruh pertama tahun) dan penutup (paruh kedua tahun).

Turnamen kedua masih berlangsung, di mana saat ini sedang digelar laga babak gugur untuk menentukan juaranya.

Sebelum gol Valencia, Rosario Central sudah merayakan gelar juara, setelah unggul atas Estudiantes Río Cuarto dengan dua gol tanpa balas, bahkan para suporternya sampai menyerbu lapangan untuk merayakan bersama para pemain.

Namun gol dramatis Boca Juniors pada masa tambahan waktu membalikkan keadaan, dan memberikan tim itu kemenangan serta trofi, sekaligus mengakhiri paceklik gelar yang berlangsung selama 3 tahun.