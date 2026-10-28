VIDEO: Disambut bak pahlawan! Harry Kane kembali berlatih bersama Bayern Munich setelah kemenangan bersejarah di Ballon d'Or 2026

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Harry Kane kembali ke pusat latihan Bayern Munich di Sabener Strasse dan mendapat sambutan meriah setelah dinobatkan secara bersejarah sebagai pemain terbaik dunia. Kapten timnas Inggris itu mencetak sejarah di London dengan menjadi pria Inggris pertama yang meraih Ballon d'Or dalam 25 tahun terakhir.

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Sambutan bak raja di Bavaria

Saat tiba di fasilitas klub pada Selasa, pemain berusia 33 tahun itu disambut barisan penghormatan yang dibentuk para staf. Penyerang tersebut berjalan menuju lapangan latihan diiringi sorak-sorai yang menyerukan namanya, menandai kembalinya ia ke kegiatan bersama klub dengan penuh sukacita.

Keberhasilan Kane di London menghadirkan Bola Emas pertama bagi Bayern sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981, sekaligus yang pertama bagi klub Jerman mana pun sejak 1996. Ia menjadi pemain keempat dalam sejarah Bayern yang meraih penghargaan bergengsi itu, menyusul Rummenigge, Franz Beckenbauer, dan Gerd Muller. Penghargaan tersebut akhirnya kembali ke Munich setelah Robert Lewandowski sangat diunggulkan untuk memenanginya pada 2020, sebelum penghargaan itu dibatalkan akibat pandemi.

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Freund mengawali pujian

Direktur olahraga Christoph Freund segera melontarkan pujian kepada pemain andalan klubnya itu, dengan menyoroti kehebatannya di lapangan serta kualitas kepemimpinannya. "Kami semua gembira dengan penampilan Harry Kane," ujar Freund. "Bukan hanya gol-golnya yang menjadikannya pesepakbola luar biasa, dan bukan hanya di lapangan ia menunjukkan kepribadiannya yang istimewa."

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Freund juga menegaskan bahwa Kane kian mengukuhkan warisannya, seraya menambahkan: "Harry adalah sosok yang hebat. Sangat jarang Anda bertemu orang seperti dia, berkelas dunia tetapi tetap begitu rendah hati. Harry telah membawa peran penyerang tengah ke level yang sama sekali baru. Dia adalah inspirasi, terutama bagi para pemain muda. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu yang terhebat dalam sejarah sepakbola."

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Kane sendiri menggunakan media sosial untuk mengenang pencapaian terbesarnya itu, sembari menyampaikan terima kasih kepada klubnya, rekan-rekannya di tim nasional, dan para pendukung. "Harus mulai dari mana? Itu adalah malam yang tak akan pernah saya lupakan," tulis Kane. "Momen ini akan terus dikenang."

Meski keberhasilan individu Kane disambut dengan perayaan besar, pencapaian itu datang di tengah masa sulit bagi klub raksasa Bundesliga tersebut. Pelatih kepala Vincent Kompany saat ini tengah menjalani perawatan medis setelah tiba-tiba pingsan dalam sesi latihan pekan lalu, sementara gelandang Joshua Kimmich mengambil cuti setelah anggota keluarganya meninggal dunia.

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Asisten pelatih Aaron Danks menyoroti kontrasnya suasana di dalam tim. "Anda melihat dua sisi ekstrem yang ditawarkan kehidupan," jelas Danks. "Kegembiraan luar biasa yang Harry rasakan kemarin dan momen-momen yang kami alami selama beberapa pekan terakhir. Penting untuk menyadari bahwa manusialah yang paling berarti."

Mempertahankan gelar di ajang piala dan Der Klassiker menanti

Kane akan langsung kembali beraksi. Danks memastikan sang penyerang siap tampil dalam laga putaran kedua DFB-Pokal melawan Magdeburg, klub divisi kedua, pada Rabu. Bayern menjanjikan "sambutan istimewa" untuk pertandingan itu sembari berupaya melanjutkan upaya mempertahankan trofi yang dipersembahkan Kane lewat hat-trick pada final musim lalu.

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Setelah pertandingan piala tersebut, Bayern akan menjamu rival bebuyutannya, Borussia Dortmund, dalam Der Klassiker pada Sabtu. Kane dijadwalkan memperlihatkan trofi Ballon d'Or miliknya kepada para pendukung di Allianz Arena sebelum kick-off, menambah kemeriahan pertandingan antarklub terbesar di Jerman itu.