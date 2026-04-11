Video: Dipimpin oleh Salah, Liverpool Menghidupkan Kembali Harapan Eropa Mereka dengan Kemenangan atas Fulham

Bintang Mesir, Mohamed Salah, membawa timnya, Liverpool, meraih kemenangan atas tim tamu Fulham (2-0), hari Sabtu ini di Stadion Anfield, dalam laga pekan ke-32 Liga Premier.

Dengan kemenangan ini, The Reds mempertahankan peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions, di mana mereka mengumpulkan 52 poin dan berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier Inggris, sementara Fulham tetap di 44 poin dan berada di peringkat ke-11.

Liverpool mencetak gol pertamanya melalui pemain muda Inggris, Rio Nguemoh, pada menit ke-36.

Hanya 4 menit kemudian, sang Firaun Mesir memperbesar keunggulan The Reds dengan tendangan satu sentuhan yang luar biasa, ke sudut jauh gawang tim tamu.

Salah mendapat tepuk tangan dan sambutan meriah dari para penggemar Liverpool, saat ia meninggalkan lapangan setelah diganti pada menit ke-90 pertandingan.

Liverpool saat ini bersiap untuk menghadapi laga sengit pada Selasa mendatang di Stadion Anfield, dalam leg kedua perempat final Liga Champions, melawan Paris Saint-Germain asal Prancis yang menang di leg pertama di Parc des Princes (2-0).



