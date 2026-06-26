Video: "Diperlakukan tidak adil".. Hussein Abdelghani membela Donis meski Spanyol melakukan kesalahan

Hussein Abdul Ghani, legenda sepak bola Saudi, membela pelatih tim nasional asal Yunani, Georgios Donis, meskipun ia mengakui bahwa Donis memikul sebagian besar tanggung jawab atas kekalahan telak dari tim nasional Spanyol.

Donis mendapat kritik tajam setelah kekalahan yang dialami timnas Saudi dari timnas Spanyol dengan skor 4-0, Minggu lalu, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Abdul Ghani mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Tidak adil menilai kinerja Tuan Donis, dan saya sudah mengatakan hal itu setelah pertandingan melawan Uruguay, meskipun kami tampil sangat baik dan berhasil meraih hasil imbang.”

Ia menjelaskan: “Sangat sulit untuk menilai seorang pelatih yang baru datang beberapa waktu sebelum turnamen dimulai; dia sedang berusaha, dan hasil kerjanya sudah mulai terlihat.”

Namun, ia menambahkan: “Kecuali pada pertandingan melawan Spanyol, di mana ia memulai pertandingan dengan cara yang salah, menyusun formasi yang salah, dan menempatkan pemain secara tidak tepat; oleh karena itu, ia memikul sebagian besar tanggung jawab atas performa yang buruk tersebut.”

Donis mengambil alih kepelatihan timnas Saudi sejak April lalu, menggantikan pelatih Prancis Hervé Renard yang dipecat karena hasil yang buruk, dan membawa tim “Al-Akhdar” meraih hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, sebelum kalah 0-4 dari Spanyol dalam dua pertandingan pertama di Piala Dunia.

Pelatih asal Yunani ini akan memimpin timnas Saudi Arabia dalam pertandingan terakhir fase grup sebentar lagi, saat menghadapi Cape Verde di Stadion “NRG” di kota Houston, Amerika Serikat, di mana mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar.

Timnas Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin klasemen dengan raihan 4 poin.