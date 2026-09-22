Video: Diomande di Bawah Tekanan, Aksi Mengejutkan usai Kekalahan Derby Picu Keheranan

Yan Diomande, winger Real Madrid, memicu gelombang kontroversi di Spanyol setelah muncul dalam siaran langsung melalui aplikasi "TikTok" beberapa jam usai timnya kalah dari Atletico Madrid dengan skor 2-1, di saat pemain asal Pantai Gading itu menghadapi tekanan yang kian besar sejak kepindahannya ke klub kerajaan tersebut pada bursa transfer musim panas.

Menurut situs "Foot Mercato", kemunculan Diomande terjadi pada momen yang sensitif, terutama karena pemain itu pindah ke Real Madrid dari Leipzig dengan mahar 140 juta euro, sebuah angka yang menjadikannya pusat perhatian para suporter dan media sejak pertandingan pertamanya bersama tim.

Meski kalah dalam derbi tersebut, sang winger asal Pantai Gading tampil menonjol menghadapi Atletico Madrid, di saat Vinicius Junior masih menuai kritik akibat penurunan performanya di sisi sayap kiri.

Beberapa jam setelah pertandingan berakhir, Diomande muncul dalam siaran langsung melalui "TikTok", dan menjawab pertanyaan mengenai nilai transfernya dengan berkata: "Mereka akan selalu mengkritik kami, tapi kami terus berkembang", sementara kemunculannya bersamaan dengan diputarnya musik yang berkaitan dengan nilai transfer sebesar 140 juta euro.

Tindakan pemain itu memicu reaksi marah dan cepat dari para suporter Real Madrid serta media Spanyol, karena sejumlah pengikut menilai kemunculan dan tariannya selama siaran langsung tidak pantas setelah kekalahan di derbi ibu kota, terlebih di tengah tekanan besar yang mengelilinginya akibat nilai transfernya yang tinggi.

Seorang pendukung Real Madrid menulis komentar pada klip tersebut dengan berkata: "Sejujurnya, saya tidak percaya tidak ada yang memberi tahu anak muda ini tentang apa yang ia lakukan dengan mengunggah video di TikTok setelah kekalahan derbi, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli soal itu".

Seorang pendukung lain juga membandingkan tindakan Diomande dengan apa yang dilakukan Lamine Yamal usai kekalahan Barcelona, di tengah kian besarnya sorotan yang tertuju pada pemain asal Pantai Gading itu, yang kini dituntut untuk membuktikan kelayakannya atas transfer rekor dan ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya sejak kedatangannya di Real Madrid.