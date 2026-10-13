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Gestur manis dari para pemain "Az-Za'eem"

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Para pemain Al Hilal tak lupa mengibarkan bendera Kerajaan Arab Saudi, usai pertandingan mereka melawan Al Sadd Qatar di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal menang 2-0 atas tuan rumah Al Sadd, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa, di Stadion Jassim bin Hamad, ibu kota Qatar, Doha, pada matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Surat kabar Saudi "Al Youm" merilis video dari stadion pertandingan setelah laga berakhir, yang menampilkan seluruh pemain Al Hilal membawa bendera Kerajaan Arab Saudi, sebelum berfoto bersama bendera tersebut di depan para suporter.

Momen tersebut menjadi sorotan karena dihadiri hampir seluruh pemain tim, termasuk para pemain asing yang tampil dalam laga melawan Al Sadd.

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Momen itu muncul di tengah peristiwa terkini yang terjadi di Kerajaan Arab Saudi dalam beberapa jam terakhir, yang mendorong banyak pemain untuk menyatakan dukungan dan solidaritas mereka.

Yang paling mencolok melakukan hal tersebut adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, setelah kemenangan 3-1 atas Nevchi dari Uzbekistan, pada hari Senin, di matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menambah pundi-pundi Al Hilal menjadi 6 poin, menempatkan mereka di posisi ketiga Grup Barat turnamen Asia, terpaut selisih gol dari Al Ain Uni Emirat Arab dan Esteghlal Teheran dari Iran.