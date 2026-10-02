Saat timnas Portugal merayakan kemenangan besarnya atas Denmark, krisis Cristiano Ronaldo justru menyeruak kuat di tengah suasana, setelah Renato Veiga, bek timnas yang juga salah satu sosok dekat sang kapten senior, terpaksa memilih diam di hadapan pertanyaan berulang mengenai apa yang terjadi di dalam kamp latihan.

Timnas Portugal meraih kemenangan dramatis dengan skor 4-2 atas Denmark di Kopenhagen, dalam ajang UEFA Nations League, tetapi kemenangan tersebut tak mampu menutupi dampak dari kepergian Ronaldo dari kamp latihan, menyusul keputusan pelatih Jorge Jesus yang kembali menempatkannya di bangku cadangan.

Usai pertandingan, para jurnalis berusaha mendapatkan komentar dari Renato Veiga mengenai posisi Ronaldo, namun sang bek justru mengarahkannya kepada para pejabat Federasi Sepak Bola Portugal, sebelum mengungkapkan bahwa ia telah menerima instruksi yang jelas untuk tidak membicarakan krisis tersebut.

Veiga berkata: "Saya memiliki hubungan yang erat dengan Cristiano Ronaldo, dan ia tahu seberapa besar penghargaan dan kecintaan saya kepadanya, tetapi saya menerima instruksi untuk tidak berbicara soal ini."

Seiring pertanyaan yang terus berlanjut, sang bek meminta maaf kepada para jurnalis dengan berkata: "Saya tidak bisa membicarakan hal itu, maaf, sungguh saya tidak bisa berbicara."

Meski kontroversi menyelimuti timnas, Veiga tetap memainkan peran sentral dalam skuad Jesus, setelah ia tampil di seluruh menit dari tiga pertandingan pertama di bawah kepemimpinan pelatih baru tersebut.









Bek muda kelahiran 2003 itu menegaskan bahwa mengenakan jersey timnas merupakan kehormatan besar baginya, dengan berkata: "Saya bekerja setiap hari untuk memberikan yang terbaik bersama klub dan timnas. Bermain dengan jersey Portugal adalah kehormatan terbesar yang bisa diraih seorang pemain, dan saya akan terus bekerja untuk mengembangkan level permainan saya."

Ia juga memuji perkembangan taktis tim, menjelaskan bahwa dengan para pemain mendapatkan lebih banyak waktu untuk bekerja dan berlatih bersama, hal itu membantu mereka menjalankan instruksi staf teknis dengan lebih baik.

Timnas Portugal bersiap menghadapi Norwegia di Stadion "Dragao" pada hari Minggu, demi melanjutkan rentetan kemenangan dan memperkuat posisinya di puncak grup. Meski menang atas Denmark, soliditas pertahanan masih menjadi salah satu hal yang membutuhkan kerja lebih keras, setelah timnas kebobolan dua gol di Kopenhagen, sementara Jesus berharap bisa menjauhkan para pemainnya dari segala gangguan di luar lapangan pada fase mendatang.











