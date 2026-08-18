Pertandingan antara Vélez Sarsfield dan Defensa y Justicia diwarnai bentrokan antara dua pelatih, Guillermo Barros Schelotto dan Julio Vaccari, di dalam terowongan ruang ganti Stadion José Amalfitani, seusai laga yang berakhir imbang 1-1 dalam pekan kelima turnamen Clausura Argentina.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Guillermo Barros Schelotto, pelatih Vélez Sarsfield, dan Julio Vaccari, direktur teknik Defensa y Justicia, terlibat cekcok selama pertandingan berlangsung dan setelah usai, setelah Vaccari memprotes tindakan pelatih lawannya.

Selama pertandingan, Vaccari mengadu kepada wasit keempat mengenai tingkah laku Schelotto, seraya berkata: "Kau tidak sopan... Ia menyuruhku menutup mulut".

Ia menambahkan sambil mengarahkan ucapannya kepada staf teknik Vélez Sarsfield: "Jangan berlagak pintar denganku. Jangan melampaui batas rasa hormat kepadaku".

Guillermo Barros Schelotto dan Julio Vaccari meremehkan pertengkaran itu: "Tidak terjadi apa-apa"

Guillermo Barros Schelotto menjelaskan setelah pertandingan, katanya: "Itu hanya perdebatan, dan bentrok fisik yang seharusnya tidak dilakukan seseorang karena usianya sudah bertambah. Selama pertandingan, seseorang fokus pada hasil dan tegang, lalu tiba-tiba sebagian orang keliru dengan beberapa kata. Kita harus memahami bahwa persoalan ini berakhir sampai di situ dan sudah selesai. Kenyataannya tidak terjadi apa-apa lebih dari yang biasa terjadi dalam pertandingan kompetitif dan sengit yang ingin dimenangkan semua orang".

Di sisi lain, Vaccari berkata: "Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Ini yang biasa terjadi dalam pertandingan. Kau keluar dan bertemu, dan ketika ada keramaian sepertinya tidak ada yang bisa dijelaskan. Ini bukan hal penting dan tidak ada yang perlu diceritakan. Ini pertandingan sepak bola dan sudah selesai".

