Video: Dia meninggalkan lapangan dan nyaris menangis... Gol legendaris Messi membuat para penggemar setia Ronaldo pun takluk

Malam di mana Lionel Messi mencetak rekor melawan Austria tidak hanya menjadi ujian berat bagi lawan-lawannya di lapangan, tetapi juga merambah ke tribun Stadion Dallas, di mana “I Show Speed”, penggemar paling terkenal Cristiano Ronaldo, hampir pingsan setelah menyaksikan gol bersejarah sang legenda Argentina yang menjadikannya pencetak gol terbanyak tunggal di Piala Dunia.

Messi memimpin Argentina meraih kemenangan kedua berturut-turut di Piala Dunia 2026, Senin malam, dengan skor 2-0, pada pertandingan kedua Grup 10. Dengan dua gol tersebut, ia kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol, unggul dua gol dari rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain Jerman, Miroslav Klose.

Dalam sebuah momen yang viral di media sosial, kreator konten terkenal “I Show Speed” terlihat menjadi sasaran ejekan dari ayahnya yang mengenakan kaos Argentina di sampingnya, sementara para penonton di sekitarnya di Stadion Dallas merayakan kemenangan tersebut.

Setelah Messi mencetak gol ke-17-nya dengan cara yang luar biasa pada menit ke-38, “Speed” tak bisa menahan diri dan hampir menangis—dan dikabarkan ia meninggalkan stadion tak lama setelah itu—padahal ia dikenal sangat mengagumi legenda Ronaldo dan merupakan rival abadi Messi, sehingga ia pun berada dalam situasi psikologis yang sulit.

Baca juga:

Malam Rekor: Messi Menantang Waktu... dan Melampaui Ronaldo serta Legenda-Legenda Jerman

Video: Ciuman dan sorakan meriah… Shakira memeriahkan pertandingan Argentina melawan Austria