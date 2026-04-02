Video: "Dia akan bersinar di Piala Dunia"... Mantan pelatih Paris Saint-Germain membela Renard

Mantan pelatih Paris Saint-Germain itu membela Hervé Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi, dengan menegaskan bahwa ia akan menampilkan performa yang luar biasa di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Renard mendapat kritik keras, bahkan sampai ada yang menuntut pemecatannya sebelum Piala Dunia dimulai, akibat dua kekalahan dalam laga persahabatan melawan timnas Mesir (0-4) dan Serbia (1-2) pada bulan Maret ini.

Pelatih Prancis lainnya, Christophe Galtier, yang saat ini menjabat sebagai pelatih Neom dan mantan pelatih Paris Saint-Germain, membela Renard dan menegaskan bahwa kekalahan dalam pertandingan persahabatan bukanlah ukuran yang tepat, sambil menunjukkan keyakinannya bahwa tim akan tampil baik di Piala Dunia.

Galtier mengatakan dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" Saudi: "Sulit untuk mengevaluasi kinerja tim nasional Saudi, tetapi saya melihat bahwa Renard telah memanggil sejumlah besar pemain, untuk mengidentifikasi yang terbaik di antara mereka sebelum memasuki Piala Dunia."

Dia menambahkan: "Pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia dimulai tidak terlalu penting, karena pada hari turnamen dimulai, segalanya akan berbeda."

Dia menyimpulkan: "Kita harus melupakan dua kekalahan yang dialami tim nasional Saudi, dan saya yakin tim ini akan menampilkan performa yang luar biasa di Piala Dunia."

Perlu diingat bahwa tim nasional Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, di mana dua tim teratas akan lolos secara langsung, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga dari 12 grup.