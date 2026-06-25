Leroy Sané membuka skor lebih awal untuk tim nasional Jerman saat menghadapi Ekuador, Kamis malam ini, dalam pertandingan putaran ketiga Grup 5 Piala Dunia 2026.

Sané hanya membutuhkan waktu satu menit dan 49 detik untuk mencetak gol tersebut, sehingga gol ini menjadi gol tercepat kedua yang dicetak Jerman dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah gol Ernst Liner yang dicetaknya pada menit pertama melawan Austria, pada edisi 1934.









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Jerman terus menunjukkan keunggulan serangannya di turnamen ini, di mana mereka menjadi tim pertama yang mencetak 10 gol di Piala Dunia 2026.

Kontroversi wasit pun muncul setelah gol Sané, di mana sebelumnya terdapat adegan di mana para pemain Ekuador menuntut pelanggaran untuk keuntungan mereka, setelah gelandang Jerman, Aleksandar Pavlović, mengangkat kakinya secara berlebihan, yang mengakibatkan kakinya menabrak wajah pemain lawan, Pedro Vitti, namun gol tersebut akhirnya tetap disahkan.



