Video: Di tengah kontroversi wasit, Al Ahly terjerat hasil imbang melawan Ceramica Cleopatra

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Mesir

Ketegangan yang memuncak hingga detik-detik terakhir

Al-Ahly terpaksa puas dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Ceramica Cleopatra dalam laga yang digelar hari Selasa ini di Stadion Al-Mokawloon Al-Arab, dalam rangka putaran pertama fase penentuan Liga Mesir.

Ceramica Cleopatra unggul melalui Fakhri Lakai pada menit ke-40, yang melepaskan tendangan keras dari jarak jauh yang ditepis oleh kiper Mustafa Shubair, namun bola tetap masuk ke gawang.

Al-Ahly menyamakan kedudukan melalui Yasser Ibrahim pada menit ke-82, setelah tendangan sudut yang diselesaikan oleh Ashraf Ben Sharqi dengan tumit, hingga bola sampai ke bek Al-Ahly yang langsung melepaskan tembakan yang menggetarkan jala gawang.

Al-Ahly kini mengumpulkan 41 poin, berada di peringkat ketiga dengan selisih 5 poin dari Zamalek yang memimpin klasemen, sementara Ceramica Cleopatra mengumpulkan 39 poin, berada di peringkat keempat.

Waktu tambahan diwarnai kontroversi besar terkait keputusan wasit, setelah Al-Ahly menuntut tendangan penalti akibat sentuhan tangan terhadap pemain Ceramica. Wasit pertandingan, Mahmoud Wafa, menggunakan teknologi video (VAR) untuk meninjau insiden tersebut dan memastikan tidak ada pelanggaran yang layak mendapat penalti.

Keputusan tersebut memicu gelombang kemarahan, dan para pemain Al-Ahly menentang wasit dengan keras setelah peluit akhir dibunyikan, hal yang juga dilakukan oleh Walid Salahuddin, manajer tim.

Iklan