Video: Di tengah kontroversi tendangan penalti Al-Ahly... Wasit pensiunan mengungkap bukti yang membebaskan pemain Ceramica

Mantan wasit Mohamed El-Sabahi mengungkapkan pandangannya mengenai kontroversi yang muncul terkait tidak diberikannya tendangan penalti untuk Al-Ahly pada masa injury time dalam pertandingan melawan Ceramica Cleopatra, Selasa kemarin.

Hasil imbang 1-1 menjadi penutup pertandingan Al Ahly melawan Ceramica di Stadion Othman Ahmed Othman, dalam rangka putaran pertama fase penentuan Liga Mesir.

Para pemain Al-Ahly menuntut agar diberikan tendangan penalti pada masa injury time, dengan alasan adanya sentuhan tangan terhadap Ahmed Hani, pemain Ceramica, namun wasit Mahmoud Wafa memerintahkan agar permainan dilanjutkan, setelah memeriksa tayangan ulang video dan menonton ulang adegan tersebut secara langsung.

Al-Sabahi, yang pensiun sebagai wasit pada musim panas lalu, menggambarkan keputusan Wafa sebagai keputusan bersejarah, menegaskan bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat dengan tidak memberikan tendangan penalti kepada Al-Ahly.

Al-Sabahi muncul dalam video di laman resminya di "Facebook", di mana ia menjelaskan permainan tersebut dan mengungkapkan alasan wasit menolak memberikan tendangan penalti.

Al-Sabahi mengatakan dalam video tersebut bahwa wasit Wafa meminta wasit VAR Mahmoud Ashour untuk menampilkan pertandingan dari sudut tertentu, dan setelah itu memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran.

Dia menunjukkan bahwa sudut pandang ini (kamera offside) adalah bukti bahwa Hani tidak bersalah, dengan pertimbangan bahwa jarak antara tangan pemain dan tubuhnya normal, serta menjelaskan bahwa tangan tersebut tidak melebihi ukuran tubuh.

Al-Sabahi menegaskan bahwa Mahmoud Ashour, wasit VAR, menempatkan wasit lapangan Mahmoud Wafa di bawah tekanan yang luar biasa, namun yang terakhir mengambil keputusan yang benar.

